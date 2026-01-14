أعلن نادي الاتحاد السكندري مساء أمس الثلاثاء الموافق 13 يناير الجاري، ضم لاعب وسط النادي الأهلي محمد مجدي أفشة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشف زعيم الصغر أن نجم الوسط البالغ من العمر 29 عاما، سينضم إلى الفريق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2025-2026.

ويتمتع محمد مجدي أفشة بجماهيرية وشعبية كبيرة لدى جماهير النادي الأهلي، منذ انضمامه إلى الفريق في عام 2019، قادما من فريق بيراميدز، لما قدمه على مختلف الأصعدة وبصماته الواضحة مع الفريق وعلى رأسهم هدفه التاريخي في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020 أمام الزمالك، الذي ساهم في فوز المارد الأحمر بلقب البطولة.

ومع الجماهيرية الكبيرة التي اكتسبها صاحب ال 29 عاما، خلال الفترة الماضية، أصبح أفشة من أكثر نجوم كرة القدم، الذين يحث الجماهير عن أخبارهم سواء الأخبار المتعلقة بمسيرتهم الرياضية أو ما يتعلق بالجانب العائلي والإنساني في حياتهم.

أبرز المعلومات عن عائلة محمد مجدي أفشة

ويبلغ أفشة من العمر 29 عاما، فهو من مواليد شهر مارس عام 1996 بقرية كومبيرة بالجيزة.

وصاحب الـ29 عاما ولد لأسرة متوسطة الحالة مكونة من 3 أفراد، والده، ووالدته وشقيقه طه.

وكشف أفشة في تصريحات تليفزيونية سابقة، عن سر تسميته بهذا الاسم، حيث قال خلال برنامج "كلمة أخيرة": "كنت أعمل مع والدتي في بيع الفراخ بالسوق، وكنت أقوم بالإمساك بالفراخ وذبها وهذا سر تسميتي بأفشة".

وأشار أفشة في تصريحات تليفزيونية سابقة أيضًا، أن والده كان له دورا كبيرة في تعلقه بكرة القدم، قائلا: "كان هناك ثلاثة أيام في الأسبوع يمارس فيهم والدي وأشقائه كرة القدم باستمرار وهم "الأحد، الخميس والجمعة" وهذا جعلني أتعلق بكرة القدم".

ونجم وسط الأهلي السابق والاتحاد السكندري الحالي، متزوج من سيدة تدعى نرمين محمد وهى من نفس بلدته كومبيرة، ولكنها لا تظهر معه باستمرار ولديهما طفل يدعى مالك.

أقرأ أيضًا:

رقم فلكي.. كم تبلغ ثروة ساديو ماني لاعب منتخب السنغال؟