مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

0 0
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

1 1
19:00

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كاب فيردي

0 0
19:00

الكاميرون

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

- -
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
22:00

تونس - ب

جميع المباريات

أول تعليق من محمد أبو تريكة على الهجوم الإسرائيلي ضد قطر

06:31 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
    أبو تريكة
    أبو تريكة من إعلان ستاد الأهلي
    أبو تريكة
    محمد أبو تريكة
    محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق
    محمد أبو تريكة
    محمد أبو تريكة
    محمد أبو تريكة
    محمد أبو تريكة
كتب - يوسف محمد:

علق محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، على الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر.

وكتب أبو تريكة عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "مستوي من العربدة الصهيونية لا مثيل له، من قبل ومن يظن أن المعركة غزة فقط فهو واهم الكل مستهدف".

وأضاف: "على الأمة أن تتكاتف وتواجه عدوها بكل قوة ووسيلة ممكنة، العدو يضرب عواصمنا العربية، بمباركة ومشاركة أمريكية وعلى الجميع إدراك هذا جيدا".

واختتم أبو تريكة: "تكاتفوا ضد عدوكم يرحمكم الله يا أمة محمد صلى اللهُ عليه وسلم".

وكانت وسائل إعلام عبرية أعلنت في وقت سابق، إن الحكومة الإسرائيلية أبلغت قطر والولايات المتحدة الأمريكية، قبل استهداف قادة المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة أثناء اجتماعهم لبحث المقترح الأمريكي الآخير لوقف إطلاق النار في غزة.

أقرأ أيضًا:

تغطية خاصة.. مصر وبوركينا فاسو.. القنوات المجانية والمعلقين

"إيطالي الجنسية" .. فنربخشة التركي يقترب من التعاقد مع مدرب محتمل للأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد أبو تريكة النادي الأهلي الاعتداء الإسرائيلي اعتداء إسرائيل على قطر
