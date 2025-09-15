"باع قمصان الدون لشراء الكحول" .. من هو والد كريستيانو رونالدو؟

كتب - محمد عبد السلام:

رغم أن كريستيانو رونالدو يعد اليوم أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، بعد مسيرة حافلة مع أندية مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس، والنصر السعودي، فإن بداياته لم تكن سهلة، فقد ولد "صاروخ ماديرا" في 1985 لأسرة بسيطة في جزيرة ماديرا البرتغالية، وعاش طفولة قاسية تحت ظلال والدٍ يعاني من إدمان الكحول وآثار حرب استعمارية مدمرة.

خوسيه دينيس أفيرو والد رونالدو جندي سابق محطم

خوسيه دينيس أفيرو، والد رونالدو، كان جنديًا سابقًا شارك في الحرب الاستعمارية البرتغالية لمنع استقلال أنغولا التي كانت تحت المستعمارة البرتغالية، تلك الحرب تركت في نفسه ندوبًا عميقة، وجعلته غارقًا في صراعات نفسية وأخلاقية، لم يجد لها مهربًا سوى الكحول.

الإدمان.. لعنة طاردت العائلة

بسبب ما شاهده من مآسي في الحرب، أصبح والد رونالدو مدمنًا للكحول بشكل مدمر، لدرجة أنه باع في إحدى المرات قمصان نجله الخاصة بكرة القدم لشراء الخمر، ومع ذلك، كان دائم الإيمان بأن كريستيانو سيصبح "أفضل لاعب في العالم"، وكان يردد ذلك باستمرار لأصدقائه في الحانات.

والدة رونالدو عانت من العنف الأسري

رغم أن التقارير تؤكد أن خوسيه لم يكن عنيفًا تجاه أطفاله، فإن زوجته ماريا دولوريس، والدة كريستيانو، كانت تتعرض للعنف الجسدي بانتظام، بحسب ما ذكره تقرير لشبكة ESPN، هذا الجانب من حياة العائلة كان طي الكتمان لسنوات طويلة.

سبب عدم شرب كريستيانو رونالدو للكحول؟

وفاة والد كريستيانو المبكرة عام 2005 نتيجة فشل كبدي مرتبط بإدمان الكحول كانت نقطة تحول كبيرة في حياة رونالدو، فقد رفض منذ ذلك اليوم شرب أي نوع من الكحول، وقال لاحقًا: "هذا الالتزام كان أحد أسرار نجاحي، الموهبة وحدها لا تكفي دون انضباط".

نشأة صعبة لكريستيانو رونالدو

بسبب ظروف والده المادية الصعبة، عمل خوسيه في تنظيف غرف الملابس وغسل قمصان اللاعبين في نادي محلي، حيث بدأ رونالدو مسيرته، وقد تعرض كريستيانو للسخرية من زملائه بسبب عمل والده، لكنه لم يسمح لذلك أن يوقف طموحه.

آخر كلمات والد كريستيانو رونالدو

في مقابلة عاطفية مع بيرس مورجان، بكى رونالدو حين عرض عليه مقطعًا نادرًا لوالده قبل وفاته، يقول فيه: "أنا فخور بابني، ولا أستطيع حضور النهائي، لكن والدته ستدعمه".

وفي حديث آخر نقلته صحيفة ليكيب الفرنسية، قالت والدة رونالدو: "عندما انضم كريستيانو إلى مانشستر يونايتد عام 2003، قال له والده: أراهن أنك ستصبح أفضل مهاجم في العالم".

وفاة والد رونالدو

توفي خوسيه عام 2005، لكن كلماته استمرت تُلهم كريستيانو، الذي قال في إحدى المناسبات: "لا شيء يحدث بالصدفة، الموهبة من دون العمل الجاد لا تساوي شيئًا."

