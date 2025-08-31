6 صور من تدريبات محمد عبدالمنعم على ملعب التتش

كتب - نهى خورشيد:

خاض محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس الفرنسي، تدريبات منفردة على ملعب التتش بالنادي الأهلي، وذلك عقب عودته للقاهرة.

ونشر عبد المنعم عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع خلال قيامه بالجري داخل ستاد الأهلي على أنغام أغنية "العالمي".

وكان محمد عبد المنعم، تواجد أمس السبت بمدرجات ستاد السلام الدولي من أجل مساندة الأهلي في مواجهته أمام بيراميدز ضمن الجولة الخامسة من دوري Nile للمحترفين، وذلك رفقة زميله السابق خالد عبد الفتاح، لاعب الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي.

وسقط الفريق الكروي بالنادي الأهلي في فخ الهزيمة أمام بيراميدز بثنائية نظيفة جاءت بتوقيع وليد الكرتي.