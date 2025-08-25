اعتاد كريستيانو رونالدو وجورجينا الظهور على البحر للاستمتاع بأجمل اللحظات سواء بمفردهما أو مع أطفالهم. حيث يحظى النجمان بشهرة ضخمة، حيث وصل متابعي البرتغالي على إنستجرام أكثر من 600 مليون متابع.

في فترة كأس العالم للأندية، حصل رنالدو على عطلة قضاها مع شريكته، وظهرا وهما يسبحان في البحر الأبي المتوسط، وكانت فرصة مثالية وجيدة للاسترخاء والعودة بقوة إلى مباريات نادي النصر في الدوري السعودي.

كريستيانو رونالدو وجورجينا على البحر في المصيف

وقضى النجمان في العام الماضي 2024 عطلة صيفية في البحر الأحمر رفقة أولاهم.

وبعد انتقال رونالدو من مان يونايتد إلى النصر السعودي في 2022، شارك في عدد من الحملات والدعايا الترويجية للسياحة في السعودية.

ما هي علاقة جورجينا وكريستيانو؟

وكان النجمان قد أعلنا خطبتهما منذ أيام وذلك عبر حساباتهما الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

متى قابل كريستيانو جورجينا؟

والتقى كريستيانو جورجينا صدفة عام 2016 وقتما كانت تعمل مساعدة مبيعات في مدريد، ووصفته قائلة: "كان وسيما للغاية، لا أستطيع إلا أن أقول أنني شعرت بفراشات في معدتي، وكنت خجولة حتى من النظر إليه".

وفي عام 2017، ظهرا معا لأول مرة علانية وذلك أثناء ظهوره في حفل توزيع جوائز الأفضل لكرة القدم من الفيفا، وبعد أشهر من هذا الظهور أنجبا طفلهما الأول "بنت" آلانا مارتينا، وتولت الأرجنتينية تربية أبناء رونالدو.

وبعد انتقال رونالدو إلى إيطاليا، انتقلت معه صديقته وقتها، أصبح ظهورها معه في المباريات والتتويج بالبطولات أمرًا أساسيا.

كريستيانو وجورجينا وأولادهم

وفي إبريل عام 2022، أعلن الزوجان خبر وفاة أحد توأميهما، وعاشت الأخرى وهي بيلا إزميرالدا

وانتقلت النجمة الأرجنتينية مع رونالدو إلى السعودية في ديسمبر 2023.

وقبل أن يلتقي رونالدو حبيبته كان لديه 3 أطفال.

ولد كريستيانو جونيور الابن الأكبر عام 2010 عن طريق أم بديلة، ولم يتم الكشف الآن عن هوية والدته.

وفي يونيو 2017، رزقا بالتوأم، إيفا وماتيو من خلال أم بديلة.

وبعد خمسة أشهر من ولادة إيفا ماريا وماتيو أنجبت جورجيا طفلها البيولوجي الأول، آلانا.

يذكر أن خاتم خطوبة النجمة الأرجنتينية يصل وزنه إلى أكثر من 30 قيراط وثمنه ملايين الدولارات.