4 صور لمحمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي في المصيف

القاهرة - مصراوي

نشر محمد عبد المنعم، لاعب الأهلي السابق ونيس الفرنسي الحالي، مجموعة من الصور خلال قضاء عطلته الصيفية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر عبد المنعم في الصور وهو يستمتع بإجازته على متن يخت في عرض البحر، في إحدى المدن خارج مصر.

وكان عبد المنعم قد تعرض لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي خلال الموسم الماضي، أثناء مشاركته في إحدى مباريات الدوري الفرنسي مع فريقه نيس.

وانتقل عبد المنعم إلى نيس في أغسطس 2024، قادما من النادي الأهلي، بعد أربع سنوات قضاها مع الفريق الأول، بعدما تم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2020.

وخاض عبد المنعم 115 مباراة بقميص الأهلي في مختلف البطولات، سجل خلالها 8 أهداف دون أن يصنع أي هدف. أما مع نيس، فقد شارك حتى الآن في 18 مباراة، دون تسجيل أو صناعة أهداف.