حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفوز أمس على حساب نظيره مودرن سبورت بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري.

وبهذا الفوز رفع الفارس الأبيض رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 7 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد مودرن سبورت عند النقطة الرابعة في المركز التاسع بجدول الترتيب.

وشهدت مباراة الزمالك ومودرن سبورت أمس، تسجيل الثنائي خوان ألفينا وشيكو بانزا، ثنائي الزمالك أول أهدافهما مع الفارس الأبيض، بعد الانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وفوز الزمالك على حساب مودرن سبورت، بثنائية في بطولة الدوري.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الزمالك على حساب مودرن سبورت في بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، بمطالعة الألبوم أعلاه:

