إبراهيم فايق يعلن عودة برنامجه في هذا الموعد
أعلن الإعلامي إبراهيم فايق عودة برنامجه على شاشة قناة "إم بي سي مصر 2"، بعد توقف دام طويلا.
وكتب فايق عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "بسم الله، توكلنا على الله، من يوم الجمعة 22 أغسطس، نبدأ معاكم فصل جديد من رحلة حلوة وممتعة بدأت باستقبالكم الحلو لنا على شاشة MBC MASR، موسم جديد من الكورة مع فايق".
وأضاف: "موسم هيكون مليان شغل وانفرادات ولقاءات حصرية مع كبار النجوم، ودايما الأفكار الجديدة حاضرة والمناقشات والتحليل الممتع اللي بيحترم عقليتكم هيكون حاضر وبقوة".
واختتم: "عشمنا في الله كبير انه يكرمنا بفضله، ويلهمنا الصواب ويساعدنا إننا نبسطكم، نشوفكم على خير يوم الجمعة اللي جايه، بحبكم في الله ومتشكر على كل كلمة حلوة اتقالت في غيابنا ونوعدكم بالأحسن بإذن الله".
