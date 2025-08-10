مباريات الأمس
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
18:00

الجونة

الدوري المصري

فاركو

- -
21:00

إنبي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
21:00

غزل المحلة

الدوري التونسي

الصفاقســــي

- -
18:30

الترجي الجرجيسي

مباريات ودية -أندية

بروسيا دورتموند

- -
18:30

يوفنتوس

"في الأوتينج".. 21 صورة لرقص و احتفال نجوم الأهلي حميد وزينة بخطوبتهم مع أصدقائهم

12:12 ص الأحد 10 أغسطس 2025
    زينة العلمي ترقص مع خطيبها نجم الأهلي (1)_4
    زينة العلمي ترقص مع خطيبها نجم الأهلي (2)_5
    زينة العلمي ترقص مع خطيبها نجم الأهلي (2)_6
    زينة العلمي ترقص مع خطيبها نجم الأهلي (3)_7
    زينة العلمي ترقص مع خطيبها نجم الأهلي (3)_8
    زينة العلمي ترقص مع خطيبها نجم الأهلي (1)_3
    زينة العلمي ترقص مع خطيبها نجم الأهلي (4)_9
    زينة العلمي ترقص مع خطيبها نجم الأهلي (5)_11
    زينة العلمي ترقص مع خطيبها نجم الأهلي (5)_12
    زينة العلمي ترقص مع خطيبها نجم الأهلي (6)_13
    زينة العلمي ترقص مع خطيبها نجم الأهلي (7)_14
    زينة العلمي ترقص مع خطيبها نجم الأهلي (8)_15
    زينة العلمي ترقص مع خطيبها نجم الأهلي (9)_16
    زينة العلمي ترقص مع خطيبها نجم الأهلي (10)_17
    زينة العلمي ترقص مع خطيبها نجم الأهلي (4)_10
    زينة العلمي ترقص مع خطيبها نجم الأهلي (12)_19
    زينة العلمي نجمة الأهلي_20
    زينة العلمي_21
    زينة العلمي وحميد نجوم الأهلي
    زينة العلمي ترقص مع خطيبها نجم الأهلي (11)_18
كتب- نهى خورشيد:

واصل الثنائي عبد الرحمن حميد، حارس فريق يد الأهلي وزينة العلمي نجمة الطائرة المحترفة في الدوري البرتغالي احتفالهم بخطوبتهما.

وشارك الثنائي متابعيهم عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بلقطات ومقاطع فيديو من رقصهم واحتفالهم بخطوبتهم مع أصدقائهما.

وفي سياق آخر، سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي مع نظيره مودرن سبورت بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتها ضمن الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وصمة عار.. الأزهر يُدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أراضي غزة
بعد وفاة طبيبة قصر العيني.. مصراوي يعيد نشر تحقيق "أطباء السخرة"
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري