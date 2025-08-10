كتب- نهى خورشيد:

واصل الثنائي عبد الرحمن حميد، حارس فريق يد الأهلي وزينة العلمي نجمة الطائرة المحترفة في الدوري البرتغالي احتفالهم بخطوبتهما.

وشارك الثنائي متابعيهم عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بلقطات ومقاطع فيديو من رقصهم واحتفالهم بخطوبتهم مع أصدقائهما.

