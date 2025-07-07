لقاهرة – مصراوي

نشر إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر عاشور في خاصية "الستوري" وهو على متن يخت، برفقة زوجته، أثناء قضائهما الإجازة الصيفية.

ويقضي عاشور عطلته الصيفية حالياً بصحبة أسرته وأصدقائه، بعد موسم كروي مرهق مع النادي الأهلي.

وكان اللاعب قد شارك مؤخراً مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، إلا أن الفريق خرج من دور المجموعات.

وتعرض عاشور لسوء حظ، إذ أصيب بكسر في عظمة الترقوة خلال أول مباراة له في البطولة، ما اضطره للغياب عن باقي المباريات.