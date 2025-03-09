مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:30

بتروجيت

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

بنفيكا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
20:00

الريان

جميع المباريات

إعلان

10 صور من احتفال حسين الشحات بعيد ميلاد نجله

10:36 م الأحد 09 مارس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    احتفال حسين الشحات بعيد ميلاد نجله (9)
  • عرض 10 صورة
    احتفال حسين الشحات بعيد ميلاد نجله (6)
  • عرض 10 صورة
    احتفال حسين الشحات بعيد ميلاد نجله (5)
  • عرض 10 صورة
    احتفال حسين الشحات بعيد ميلاد نجله (4)
  • عرض 10 صورة
    احتفال حسين الشحات بعيد ميلاد نجله (8)
  • عرض 10 صورة
    احتفال حسين الشحات بعيد ميلاد نجله (2)
  • عرض 10 صورة
    احتفال حسين الشحات بعيد ميلاد نجله (3)
  • عرض 10 صورة
    احتفال حسين الشحات بعيد ميلاد نجله (1)
  • عرض 10 صورة
    احتفال حسين الشحات بعيد ميلاد نجله (7)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

شارك حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متابعيه ب10 صور من احتفاله بعيد ميلاد نجله أحمد.

ونشر الشحات عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صوراً لنجله مع رسالة خاصة:"كل سنه وانت طيب يا احمد يا حبيبي ودايما اشوفك احسن الناس يارب كل سنه وانت بألف صحة وسلامة انت واخواتك ويارب اشوفك احسن إنسان ف الدنيا يا حبيبي يارب".

وخلال الموسم الحالي، شارك حسين الشحات في 28 مباراة مع النادي الأهلى، بمختلف المسابقات، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.

والجدير بالذكر أن الشحات انتقل إلى صفوف الأهلى فى 6 يناير موسم 2019، قادماً من نادي العين الإماراتي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسين الشحات لأهلي نستجرام حسين الشحات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الاتحاد الأوروبي: نرحب بخطة إعادة الإعمار العربية التي قدمت في القاهرة
فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة