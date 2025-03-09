10 صور من احتفال حسين الشحات بعيد ميلاد نجله

كتب - نهى خورشيد

شارك حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متابعيه ب10 صور من احتفاله بعيد ميلاد نجله أحمد.

ونشر الشحات عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صوراً لنجله مع رسالة خاصة:"كل سنه وانت طيب يا احمد يا حبيبي ودايما اشوفك احسن الناس يارب كل سنه وانت بألف صحة وسلامة انت واخواتك ويارب اشوفك احسن إنسان ف الدنيا يا حبيبي يارب".

وخلال الموسم الحالي، شارك حسين الشحات في 28 مباراة مع النادي الأهلى، بمختلف المسابقات، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.

والجدير بالذكر أن الشحات انتقل إلى صفوف الأهلى فى 6 يناير موسم 2019، قادماً من نادي العين الإماراتي.