مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري الممتاز - سيدات

الزمالك

- -
21:30

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوتسوانا

- -
15:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

اثيوبيا

- -
23:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

النيجر

- -
23:00

المغرب

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

- -
02:45

كولومبيا

جميع المباريات

إعلان

مشجعة آرسنال تثير الجدل بملابس غريبة في المدرجات.. ما القصة؟

11:26 م الخميس 20 مارس 2025

أرابيلا ميا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

أثارت أرابيلا ميا مشجعة نادي أرسنال الجدل بين جماهير المدفعجية، بسبب حضورها المباريات بدون ملابس واكتفائها بطلاء جسدها بألوان قميص النادي.

وتعرضت ميا لانتقادات حادة من بعض المشجعين، الذين طالبوا بمنعها من دخول ملعب الإمارات، معتبرين أن أسلوبها لا يتناسب مع بيئة كرة القدم.

وقالت ميا فى تصريحات صحفية أنها تسعى إلى تشجيع المزيد من النساء على المشاركة في مجتمعات كرة القدم، مشيرة إلى أنها ستواصل دعم فريقها بهذه الطريقة رغم الانتقادات.

ولا يقتصر تشجيع ميا على أرسنال فقط، بل سبق أن ظهرت بطلاء يحمل ألوان فرق رياضية أخرى، مثل فيراري في الفورمولا 1 وبريزبين برونكوس في دوري الرجبي.

وفي سياق متصل، يحتل الفريق الكروي بنادي آرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، بفارق 12 نقطة عن المتصدر نادي ليفربول.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرابيلا ميا ليفربول أرسنال كرة القدم الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان