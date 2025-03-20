مشجعة آرسنال تثير الجدل بملابس غريبة في المدرجات.. ما القصة؟

كتب - نهى خورشيد

أثارت أرابيلا ميا مشجعة نادي أرسنال الجدل بين جماهير المدفعجية، بسبب حضورها المباريات بدون ملابس واكتفائها بطلاء جسدها بألوان قميص النادي.

وتعرضت ميا لانتقادات حادة من بعض المشجعين، الذين طالبوا بمنعها من دخول ملعب الإمارات، معتبرين أن أسلوبها لا يتناسب مع بيئة كرة القدم.

وقالت ميا فى تصريحات صحفية أنها تسعى إلى تشجيع المزيد من النساء على المشاركة في مجتمعات كرة القدم، مشيرة إلى أنها ستواصل دعم فريقها بهذه الطريقة رغم الانتقادات.

ولا يقتصر تشجيع ميا على أرسنال فقط، بل سبق أن ظهرت بطلاء يحمل ألوان فرق رياضية أخرى، مثل فيراري في الفورمولا 1 وبريزبين برونكوس في دوري الرجبي.

وفي سياق متصل، يحتل الفريق الكروي بنادي آرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، بفارق 12 نقطة عن المتصدر نادي ليفربول.