بعد أزمته مع ليفربول.. ماذا قدم محمد صلاح مع الريدز خلال 8 سنوات؟

هجوم ورضوخ.. ماذا حدث في أزمة صلاح الأخيرة مع ليفربول؟

دخل محمد صلاح في أزمة جديدة مع إدارة نادي ليفربول، حيث كان جلوسه على دكة بدلاء ليفربول في مواجهة ليدز يونايتد المرة الثالثة على التوالي، والأولى في مسيرته مع الريدز.

وجاءت تلك الأزمة بعد 8 سنوات قضاها صلاح داخل أسوار الأنفيلد، محققا العديد من البطولات والكثير من الأرقام القياسية التاريخية في جميع المسابقات.

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول في 8 سنوات؟

انضم المصري إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2017 قادما من روما، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو.

خاض صلاح 301 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع 25.246 ألف دقيقة، حيث ساهم في 288 مساهمة تهديفية (188 هدفًا و89 تمريرة حاسمة).

وفي دوري أبطال أوروبا، خاض 78 لقاءً، بواقع 6.257 ألف دقيقة، وساهم في 64 مساهمة تهديفية (سجل 45 هدفًا وقدم 19 تمريرة حاسمة).

وبجميع المسابقات، لعب صلاح 420 مباراة، بواقع 34.202 ألف دقيقة، ساهم خلالها في 366 هدفا (سجل 250 هدفًا وقدم 116 تمريرة حاسمة).

بطولات صلاح مع ليفربول

وحصد المصري 9 بطولات مع ليفربول: 2 دوري إنجليزي، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، 2 كأس رابطة الأندية الإنجليزية، كأس الاتحاد الإنجليزي، الدرع الخيرية.