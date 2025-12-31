رسالة حزينة من كهربا لامح الدولي في يوم ميلاده

ضمت الرياضة المصرية طوال تاريخها، العديد من العائلات الكبيرة، التي تركت بصمة في تاريخ الرياضة المصرية والتي أخرجت عدد من اللاعبين في مختلف الألعاب وليس كرة القدم فقط.

ومن بين العائلات التي تركت بصمة كبيرة في الرياضة المصرية، هى عائلة حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي والزمالك السابق نادر الزمالك، التى تضم مجموعة من الرياضيين في مختلف الألعاب والرياضات.



واحتفلت تمارا نادر السيد بعيد ميلاده على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"

أبرز المعلومات عن عائلة نادر السيد

وزوجة نادر السيد تدعى منى أبو السعود، وتعمل في مجال الإعلام وبشكل خاص تقدم محتوى يتعلق بالمحتوى الطبي.

وقصة حب نادر السيد وزوجته منى، بدأت في عام 1998 حينما كان يعمل إعلان قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية 1998، إذ كانت تعمل زوجته آنذاك في إحدى شركات التسويق، طبقا لما كشفه حارس مرمى مصر في تصريحات تليفزيونية، عبر برنامج صاحبة السعادة.

وأشار نادر السيد في البرنامج ذاته، أنه علاقته بزوجته بدأت بمشادة بينه وبين زوجته، قبل أن تتحول بعد ذلك إلى إعجاب متبادل بينهما، والذي استمر لمدة 4 سنوات، حيث تزوج الثنائي في أبريل من عام 2002.

ولدى نادر السيد من زوجته منى أبو السعود، 4 أبناء وهم: "أحمد، جودي، تمارا وتيا",

وأغلب أبناء السيد يمارسون الرياضة، حيث يسير أحمد على خطى والده، إذ يلعب في مركز حراسة المرمى، بدأ من خلال نادي الزمالك، ثم انتقل إلى فريق فيزيلا البرتغالي ومنه إلى باوك اليوناني، قبل أن ينتقل إلى نادي زيد في يوليو الماضي.

وتمارا ابنة نجم حارس مرمى منتخب مصر السابق، تلعب في صفوف فريق كرة السلة بالنادي الأهلي، فيما تلعب شقيقتها الكبرى جودي ضمن صفوف فريق نيو جيزة.