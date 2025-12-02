أضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ست ساعات فاخرة جديدة إلى مجموعته التي تُقدّر قيمتها بنحو 10 ملايين دولار أمريكي، بعد ظهوره بعدة إطلالات لافتة خلال عام 2025 وخلال مشاركاته مع فريقه السعودي النصر. (وفقا لموقع "style" المهتم بمقتنيات المشاهير)

يُعرف رونالدو بشغفه الكبير بعالم الساعات، وهو شغف تطوّر مع مرور السنوات بفضل عقوده الضخمة ورعاياته التجارية، بالإضافة إلى علاقته الطويلة مع شركة Jacob & Co التي أصبح شريكًا فيها.

1- رولكس "رينبو" دايتونا

ظهر رونالدو في يورو 2024 مرتديًا إحدى أغلى ساعات رولكس على الإطلاق، والمعروفة بإطارها المرصع بـ36 حجر ياقوت بألوان قوس قزح.

نسخة رونالدو أكثر ندرة لامتلاكها ميناءً من عرق اللؤلؤ، ما يجعل سعرها يتجاوز كثيرًا نطاق 400 إلى 600 ألف دولار في السوق الثانوية.

2- هوبلو سبيريت

ساعة فاخرة بعلبة على شكل برميل مصنوعة من سبيكة "كينج جولد" ومرصعة بـ164 حجرًا كريمًا ملونًا، إضافة إلى 62 حجر ياقوت، حيث يبلغ سعرها نحو 80 ألف دولار.

3- هوبلو بيج بانج توربيون

ساعة ذات هيكل مصنوع بالكامل تقريبًا من كريستال السافير مع توربيون طائر وإطار مرصع بأحجار قوس قزح، إذ تُقدَّر قيمتها بـ 960 ألف دولار.

4- Jacob & Co Bugatti Chiron Tourbillon

إحدى أكثر ساعات رونالدو جرأة، مصنوعة من كريستال الياقوت البرتقالي مع ذهب وردي عيار 18، تبلغ قيمتها 1.5 مليون دولار، وتعد من أندر القطع في مجموعته.

5- Jacob & Co Caviar Tourbillon Tsavorites

ارتداها بعد توقيعه لنادي النصر، حيث تتميز بلونها الأخضر المستوحى من علم السعودية ومرصعة بـ338 حجر تسافوريت نادر، سعرها يقارب 770 ألف دولار.

6- Casio G-Shock x Bape

أهداها لخطيبته جورجينا في عيد ميلادها، لكنها شوهدت أيضًا على معصمه،

وأُعيد تصميمها بإضافة ذهب أبيض وألماس، لتتحول من ساعة بسيطة إلى قطعة فاخرة وفريدة.