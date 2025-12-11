شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

صافرة مصرية لموقعة فلسطين والسعودية في ربع نهائي كأس العرب

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن هوية طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة مباراة فلسطين والسعودية في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب.

"البلايلي سألني أروح الأهلي ولا لا؟".. إبراهيم الصغير يكشف كواليس علاقته بنجوم المنتخبات العربية

كشف إبراهيم الصغير أشهر مصففي نجوم كرة القدم وبالتحديد الدوري المصري، عن كواليس علاقته بلاعبي المنتخبات العربية كـ المغرب والجزائر وتونس، موضحاً مواقفه مع يوسف البلايلي لاعب الترجي الرياضي التونسي.

يحمل جنسية أجنبية.. 8 معلومات لا تعرفها عن محمود فايز

تصدر محمود فايز المدرب المساعد لمنتخب مصر في جهاز هيكتور كوبر السابق، حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، بسبب الفيديو المنتشر له مع إبراهيم فايق خلال تحليل مباراة مصر والأردن.

"سبب فوزنا بدوري 2015".. أحمد دويدار يروي كواليس 16 سنة من صداقته مع إبراهيم الصغير

كشف أحمد دويدار نجم الزمالك منتخب مصر كواليس صداقته بإبراهيم الصغير أشهر مصففي نجوم كرة القدم ، موضحاً دوره في تتويج الأبيض ببطولة الدوري المصري 2014-2015.

"بدأ استخراج جواز سفره".. وكيل بابلو الصباغ يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

ارتبط في الفترة الأخيرة، اسم اللاعب الكولومبي بابلو الصباغ ذو الأصول الفلسطينية بالانضمام لصفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل.

"بعد الخروج من كأس العرب".. تصرف مثير للجدل من عصام الحضري مدرب حراس المنتخب

لا تزال أصداء خروج منتخب مصر الثاني من بطولة كأس العرب 2025 بقطر، تؤثر بشكل كبير على الشارع الرياضة المصري، الذي يشهد حالة من الغضب الواسعة، بعد توديع البطولة من دور المجموعات.

"تهنئة وإشادة".. 15 صورة تسرد علاقة محمد أبو تريكة بمحمود عبد الرازق شيكابالا

شهدت الكرة المصرية طوال تاريخها العديد من اللاعبين الكبار، الذين دائما ما كانوا يمتعون الجماهير بما يقدمونه داخل أرضية الملعب، من لقطات و مهارات خاصة يصعب على الكثير من اللاعبين تنفيذها.

قمر.. 8 صور لزوجة مروان عطية مع ابنتهما والجمهور يعلق

نشرت سلمى صقر، زوجة مروان عطية لاعب النادي الأهلي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور الجديدة.

من ريف مصر للعالمية.. فيلم وثائقي جديد لمحمد صلاح.. ما القصة؟

في الوقت الذي يمر فيه النجم المصري محمد صلاح بحالة من التخبط داخل نادي ليفربول، عقب الأزمة التي تفجرت بسبب تصريحاته بعد مواجهة ليدز يونايتد التي غاب عنها تمامًا، تلقي الفرعون المصري نبًا سارًا من شبكة بي بي سي العالمية.