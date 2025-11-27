من حطام الطائرات.. 5 معلومات مفاجئة عن ملعب ستراسبورج الفرنسي

خطف استاد دو لامينو المستضيف حالياً لأحداث مواجهة كريستال بالاس الإنجليزي و ستراسبورج الفرنسي في بطولة الدوري الأوروبي للمؤتمر، أنظار عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة خاصة بعد تصميمه الجديد الفريد من نوعه.

وكان ملعب دو لامينو خضع خلال الفترة الماضية لعملية تجديد حديثة، إذ تتكون واجهته الجنوبية الآن من هيكل 30 طائرة من طراز إيرباص A340 تم إخراجها من الخدمة.

وشاركت شركة بوبولوس العالمية والمتخصصة في تصميم الملاعب، والمكتب المعماري الفرنسي "ريه-دو-كريسي" في العثور على هذه الطائرات المتقاعدة خلال جائحة كورونا، لتشييد واجهة مبتكرة وصديقة للبيئة في هذا الملعب البلدي.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خلال تركيب أجزاء من هياكل الطائرات، والتي تم تحويلها إلى 196 لوحة معدنية تغطي الواجهة الجنوبية لتعمل كحاجز للشمس.

وِأشارت التقارير إلى أن أعمال التطوير داخل الملعب ستستمر حتى أغسطس المقبل، كما سترفع سعته من 26 ألف متفرج إلى 32 ألف.

كما تضم المدرجات الجنوبية مساحتين مخصصتين للحفلات ومناطق مفتوحة تسمح للجماهير بالاستمتاع بالأجواء أثناء متابعة المباراة.