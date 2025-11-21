بعد البيت الأبيض.. 23 صورة لـ ظهور جورجينا رودريجز مع رونالدو في مناسبات

"بعد تصريحاته عن الخطيب".. 13 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة ربيع ياسين

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث اتهمت الصحف الألمانية محمد صلاح بتخريب مسيرة فيرتز مع ليفربول، بينما استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في البيت الأبيض.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

صُحف ألمانية تتهم محمد صلاح بـ"تخريب" مسيرة فيرتز في ليفربول

أثارت تقارير صحفية ألمانية جدلًا واسعًا بعد توجيهها اتهامات صريحة للنجم المصري محمد صلاح بالتسبب في تعثر زميله الجديد فلوريان فيرتز خلال بدايته مع نادي ليفربول.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رونالدو يزور أمريكا لأول مرة منذ اتهامه بالاغتصاب قبل 8 سنوات.. ما القصة؟

استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، في البيت الأبيض، على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بعد تصريحاته عن الخطيب".. 13 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة ربيع ياسين

تصدر ربيع ياسين نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، المشهد خلال الساعات الماضية بعد حديثه عن حزنه من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، بسبب عدم تواصله معه خلال الفترة الماضية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

على ترابيزة البلياردو.. 3 صور لأيمن أشرف والجمهور يعلق

نشر أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي السابق والبنك الأهلي الحالي عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الفيديوهات "إنستجرام" عدة صور.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وسام أبو علي يكشف 7 أسرار جديدة عن حياته للجماهير

كشف المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب الأهلي السابق والمحترف ضمن صفوف كولومبوس كرو الأمريكي، عن عددًا من الأسرار في حياته الكروية والشخصية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"5 زيجات وأخت".. 23 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة إبراهيم سعيد وأولاده

دائما ما يتصدر إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، المشهد بشكل كبير على الرغم من اعتزاله كرة القدم منذ سنوات طويلة، إلا أنه لا يزال محط اهتمام كافة الجماهير.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد البيت الأبيض.. 23 صورة لـ ظهور جورجينا رودريجز مع رونالدو في مناسبات خاصة

اعتادت جماهير جورجينا رودريجيز على ظهورها المتكرر في العديد من المناسبات إلى جانب شريك حياتها كريستيانو رونالدو، الذي يحرص دائمًا على وجودها معه في كل اللحظات المهمة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أبرزهم محمد صلاح وميسي.. 9 صور لنجوم كرة القدم بالجلابية

في تجربة فنية جديدة تمزج بين كرة القدم والثقافة المصرية، نعرض مجموعة من الصور التخيلية لنجوم اللعبة وهم يرتدون الجلابية الصعيدي في أجواء شعبية بسيطة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مرشح نواب.. صورة ساخرة لنجم ريال مدريد.. ما القصة؟

تداول رواد السوشيال ميديا صورة ساخرة لنجم ريال مدريد الإنجليزي جود بيلينجهام، في إحدي الشوارع المصرية كأحد المرشحين للانتخابات البرلمانية الجارية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مفاجآت.. محمد عمر يختار أفضل 10 لاعبين في الدوري المصري.. ويوضح السبب

كشف الكابتن محمد عمر، نجم منتخب مصر والاتحاد السكندري السابق والمحلل الفني الحالي بقنوات "أون سبورتس"، عن قائمته لأفضل 10 لاعبين في الدوري المصري خلال الفترة الحالية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا