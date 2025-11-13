شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها بيراميدز يتخطى الأهلي في تصنيف الأندية عالميا، وموعد انضمام مرموش إلى منتخب مصر.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

بيراميدز يتخطي الأهلي وصدمة للزمالك.. الكشف عن تصنيف الأندية عالميًا

أصدر الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم (IFFHS) اليوم الأربعاء، التصنيف الشهري الجديد لأفضل أندية العالم، والذي شهد قفزة تاريخية لنادي بيراميدز على المستويين العربي والأفريقي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

قبل مباراة المنتخب الودية.. مصطفى محمد يظهر مع نجم الأهلي في الجيم

نشر مصطفى محمد، لاعب فريق نانت الفرنسي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جمعته بزميله طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الأهلي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على تواجد اللجنة الإدارية بالزمالك

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، في تصريحات عبر قناة المحور، أن اللجنة التي تواجدت اليوم داخل نادي الزمالك تابعة للجهة الإدارية في الجيزة، ومهمتها الأساسية هي مراجعة وفحص التقارير المالية والإدارية الخاصة بالنادي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مصدر يكشف موعد انضمام عمر مرموش لمعسكر منتخب مصر

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد انضمام عمر مرموش نجم وسط منتخب مصر ومان سيتي الإنجليزي، إلى التدريبات الجماعية للفراعنة، للمشاركة في بطولة العين الودية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أول تعليق من محمد إسماعيل على انضمامه لمنتخب مصر

أعرب محمد إسماعيل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بانضمامه إلى معسكر المنتخب المصري الأول لأول مرة في مسيرته.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

عصام الحضري يستعرض مهارته مع أحمد حسن خلال معسكر المنتخب

نشر الكابتن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، مقطع فيديو جديدًا عبر حسابه على "انستجرام"، ظهر فيه برفقة زميله السابق العميد أحمد حسن أثناء أداء تدريبات بدنية في صالة الجيم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

3 صور لجمال عبد الحميد وزوجته في حفل زفاف محمد غانم

شارك زوجة جمال حمزة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، مجموعة من الصور لها رفقته خلال تواجدهما في حفل زفاف الإعلامي محمد غانم، يوم الثلاثاء الماضي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تحذير وتنبيه.. قرار من عبدالرؤوف للاعبي الزمالك رغم الراحة

بدأ أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، في تجهيز لاعبيه من أجل المرحلة المقبلة، وافتتاح مشواره في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مفاجأة.. اعلامي يكشف عن المدرب الجديد المحتمل للزمالك

فجر الإعلامي أحمد حسام ميدو، مفاجأة مدوية عن وجود انقسام في إدارة الزمالك حول مدرب الفريق الجديد، وهناك أسماء عديدة مرشحة من بينها مدرب أجنبي ومدرب مصري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.