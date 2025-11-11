انتشرت صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أثارت جدلا واسعا، حيث ظهر مرموش رفقة فتاة بعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول.

وفاز مانشستر سيتي على نظيره ليفربول بثلاثية دون رد، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

وتساءل البعض عن مدى علاقة تلك الفتاة بعمر مرموش، حيث لم تظهر معه سوى خلال منسابة واحدة فقط داخل غرفة ملابس مانشستر سيتي منذ أشهر.

خطيبة مرموش

وكشفت مصادر مقربة من اللاعب المصري عن هوية الفتاة التي ارتبط بها مؤخرا، مشيرةً إلى أنها تُدعى جوليان الجباس، وأن الحفل قد أُقيم في أجواء خاصة دون إعلان رسمي.

من هي جوليان الجباس؟

وأوضحت المصادر أن جوليان الجباس هي خطيبة مرموش، وتربطها صلة قرابة بصديقه المقرب يوسف محرم، اللاعب الأسبق في صفوف وادي دجلة، إذ تُعد ابنة عمه.

وتُقيم جوليان حالياً في مدينة برايتون البريطانية، بعد أن وُلدت في القاهرة، وتخرجت عام 2021 من جامعة ساسكس بدرجة البكالوريوس في دراسات الاتصال والإعلام، لتعمل بعد ذلك في مجال التسويق كأخصائية.