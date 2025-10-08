زيارة خاصة من محمود الخطيب لحسن شحاتة في المستشفى (صور)

"قابله بالصدفة".. كيف استقبل ابن سيد عبدالحفيظ مسؤول الأهلي السابق بأحد

سُترة بلغت 100 ألف جنيه.. سعر إطلالة محمد صلاح قبل الانضمام لمنتخب مصر

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر وسام أبو علي لاعب الأهلي السابق وكولومبوس كرو الأمريكي الحالي، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال قيامه ببعض التدريبات التأهيلية.

وهنأ النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد، زميله بالفريق ألكسندر أرنولد بمناسبة عيد ميلاده، من خلال نشر صورة تجمع بينهما على "إنستجرام".

وشارك عمرو السولية عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من معسكر منتخب مصر الثاني رفقة زميله أكرم توفيق.

كما نشر أحمد حسن كوكا، مهاجم فريق الاتفاق السعودي صورة له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض التدريبات داخل صالة الجيم.

ومن جانبه نشر ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في مران منتخب بلاده.

أقرأ أيضًا:

قائمة هدافي منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

"وجهة جديدة".. تقارير تكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول