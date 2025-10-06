مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

نيجيريا - شباب

1 1
02:00

كولومبيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

السعودية - شباب

1 1
02:00

النرويج - شباب

جميع المباريات

إعلان

زيارة خاصة من محمود الخطيب لحسن شحاتة في المستشفى (صور)

كتب : محمد القرش

01:30 م 06/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    زيارة الخطيب لحسن شحاته (5)
  • عرض 6 صورة
    زيارة الخطيب لحسن شحاته (6)
  • عرض 6 صورة
    زيارة الخطيب لحسن شحاته (4)
  • عرض 6 صورة
    زيارة الخطيب لحسن شحاته (3)
  • عرض 6 صورة
    زيارة الخطيب لحسن شحاته (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص محمد الخطيب رئيس النادي الأهلي، على زيارة حسن شحاتة المدرب التاريخي لمنتخب مصر، في المستفى.

وكان تعرض حسن شحاتة لوعكة صحية مفاجئة وآلام شديدة في المعدة نُقل على إثرها لإحدى المستشفيات.

وأوضح أحمد شوبير تفاصيل الوعكة الصحية للمدرب الأسبق لمنتخب مصر، حيث قال: "حسن شحاته عانى من ارتفاع حاد في نسبة الصفرة وآلام شديدة في المعدة".

واختتم: "الأطباء اكتشفوا دخول الصفرة إلى المرارة، الأمر الذي استدعى التدخل الجراحي بشكل سريع لتركيب دعامة".

ومن جانب آخر، تقدم محمود الخطيب بأوراق ترشحه لمنصب رئيس الأهلي للدورة الجديدة 2025-29، حيث تقام الانتخابات يومي 30 و31 من شهر أكتوبر الجاري.

اقرا أيضًا:

لاعب أيجل نوار "لمصراوي": سنفوز على الأهلي.. ونمتلك لاعبين مميزين مثلهم

"للهروب من العقوبات".. وعد جديد من نادي الزمالك لاتحاد طنجة المغربي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الخطيب وحسن شحاته الخطيب محمود الخطيب حسن شحاته الأهلي منتخب مصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأسعار.. طرح تطعيم الإنفلونزا الموسمية في مراكز "فاكسيرا"
عيار 24 يسجل 6000 جنيه لأول مرة في مصرالذهب عند قمة تاريخية..
مواد كحولية.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سيارة "الفعل الفاضح" بالمحور
لا سلام دون دولة فلسطينية وجيش مصر لا يهاب التحدي.. 5 رسائل من السيسي في ذكرى نصر أكتوبر