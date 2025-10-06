حرص محمد الخطيب رئيس النادي الأهلي، على زيارة حسن شحاتة المدرب التاريخي لمنتخب مصر، في المستفى.

وكان تعرض حسن شحاتة لوعكة صحية مفاجئة وآلام شديدة في المعدة نُقل على إثرها لإحدى المستشفيات.

وأوضح أحمد شوبير تفاصيل الوعكة الصحية للمدرب الأسبق لمنتخب مصر، حيث قال: "حسن شحاته عانى من ارتفاع حاد في نسبة الصفرة وآلام شديدة في المعدة".

واختتم: "الأطباء اكتشفوا دخول الصفرة إلى المرارة، الأمر الذي استدعى التدخل الجراحي بشكل سريع لتركيب دعامة".

ومن جانب آخر، تقدم محمود الخطيب بأوراق ترشحه لمنصب رئيس الأهلي للدورة الجديدة 2025-29، حيث تقام الانتخابات يومي 30 و31 من شهر أكتوبر الجاري.

اقرا أيضًا:

لاعب أيجل نوار "لمصراوي": سنفوز على الأهلي.. ونمتلك لاعبين مميزين مثلهم

"للهروب من العقوبات".. وعد جديد من نادي الزمالك لاتحاد طنجة المغربي