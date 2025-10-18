"قصص متفوتكش".. شيكابالا مع تامر حسني.. وإكرامي ينتقد لاعب الأهلي السابق

"نسخة طبق الأصل".. من هو نصر شقيق محمد صلاح ؟

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها ظهور شيكابالا مع تامر حسني في إحدى المناسبات، وإكرامي ينتقد لاعب الأهلي.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"500 مليون دولار".. احتيال رجل أعمال أمريكي على عدة أندية أوروبية.. ما القصة؟

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم الجمعة، عن قضية احتيال جديدة تمت عن طريقة رجل الأعمال الأمريكي جوش ووندر والخاصة باستثماراته في عدد من أندية كرة القدم الأوروبية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رد ناري من إكرامي على لاعب الأهلي السابق بعد الهجوم على رمضان صبحي

رد إكرامي الشحات نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ووالد زوجة نجم بيراميدز الحالي رمضان صبحي، بقوة على كريم نيدفيد لاعب سيراميكا كليوباترا، بعد تصريحاته الأخيرة تجاه رمضان.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"بينهم مصرية مجانية".. الكشف عن القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي التي ستجمعهما في نهائي كأس السوبر الأفريقي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"مشروع كادر".. أحمد الطيب يعلق على تصريحات كريم نيدفيد لاعب الأهلي السابق

تفاعل المعلق الرياضى أحمد الطيب، على تصريحات كريم نيدفيد لاعب الأهلي السابق وسيراميكا الحالي، وظهوره الإعلامي خلال الفترة الماضية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

“عالية الخطورة ومتعلقة بفلسطين".. لماذا منعت السلطات البريطانية جماهير إسرائيل من مباراة أستون فيلا؟

منعت السلطات البريطانية جماهير نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي من حضور مباراة فريقهم أمام أستون فيلا الإنجليزي والمقرر لها 6 نوفمبر المقبل في مدينة برمنجهام، ضمن منافسات الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"2000 استرليني شهريا".. لاعب ليفربول السابق ينتقل للقسم الثاني بالإمارات.. ما القصة؟

"لم أعد أستطيع ارتداء ساعة أو استخدام هاتفي في لندن، لا أريد أن يكبر أطفالي في بيئة كهذه".. بهذه الكلمات علل لاعب الوسط الإنجليزي المخضرم جونجو شيلفي سر رحيله عن الدوري الإنجليزي لينضم لنادي الصقور الذي ينشط بالدرجة الثانية بالإمارات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"سلسلة ذهبية سعرها 250 ألف دولار".. ما هي أغلى مقتنيات لاعبي العالم؟

أصبحت العقود المالية التي يحصل عليها اللاعبون في مختلف الرياضات بجانب العقود الدعائية والإعلانية جنونية مع تزايد تأثيرهم حول العالم عبر منصات التواصل الاجتماعي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

يقضي محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رئيس نادي جي الحالي، أوقاته في الكثير من الاحتفالات والأمور المختلفة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.