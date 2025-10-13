"غريبة".. تعليق مثير للجدل من خالد الغندور على موقف لاعبي الزمالك من تشكيل

طغت علامات الفرحة والسعادة على أجواء ستاد القاهرة الدولي، خلال احتفالات لاعبي منتخب مصر الأول والجماهير بالصعود إلى كأس العالم 2026.

وبخلاف احتفالات اللاعبين مع الجماهير، عقب نهاية مباراة الفراعنة أمام غينيا بيساو، فقد تم تقديم مجموعة من الفقرات الغنائية على أرضية ستاد القاهرة، احتفالا بتأهل الفراعنة التاريخي للمونديال.

وأحيا الحفل الغنائي ثنائي من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهما الثنائي حمادة هلال وأحمد سعد، اللذان أطفا على الحفل طابع مميز بمجموعة من الأغاني المحببة للجمهور.

وحقق منتخب مصر الفوز على حساب نظيره غينيا بيساو، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالتصفيات المؤهلة للمونديال.

وكان المنتخب الوطني، ضمن التأهل بشكل رسمي إلى بطولة كأس العالم 2026، منذ الجولة الماضية، بعد الفوز على جيبوتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

ويحتل المنتخب المصري حاليا، صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 26 نقطة، جمعهم من 10 مباريات بالمسابقة.

