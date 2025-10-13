مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

النرويج - شباب

0 1
02:00

فرنسا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
16:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كاب فيردي

- -
19:00

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

- -
19:00

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أيسلندا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ويلز

- -
21:45

بلجيكا

"فقرات غنائية".. احتفالات قوية في ستاد القاهرة بعد الفوز على غينيا بيساو

كتب - يوسف محمد:

12:46 ص 13/10/2025
طغت علامات الفرحة والسعادة على أجواء ستاد القاهرة الدولي، خلال احتفالات لاعبي منتخب مصر الأول والجماهير بالصعود إلى كأس العالم 2026.

وبخلاف احتفالات اللاعبين مع الجماهير، عقب نهاية مباراة الفراعنة أمام غينيا بيساو، فقد تم تقديم مجموعة من الفقرات الغنائية على أرضية ستاد القاهرة، احتفالا بتأهل الفراعنة التاريخي للمونديال.

وأحيا الحفل الغنائي ثنائي من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهما الثنائي حمادة هلال وأحمد سعد، اللذان أطفا على الحفل طابع مميز بمجموعة من الأغاني المحببة للجمهور.

وحقق منتخب مصر الفوز على حساب نظيره غينيا بيساو، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالتصفيات المؤهلة للمونديال.

وكان المنتخب الوطني، ضمن التأهل بشكل رسمي إلى بطولة كأس العالم 2026، منذ الجولة الماضية، بعد الفوز على جيبوتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

ويحتل المنتخب المصري حاليا، صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 26 نقطة، جمعهم من 10 مباريات بالمسابقة.

منتخب مصر كأس العالم للأندية تصفيات كأس العالم حمادة هلال أحمد سعد

