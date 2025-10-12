رسالة خاصة من محمد أفشة للصحفي الفلسطيني أنس النجار والطفل جهاد

وجه محمد مجدى أفشة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، رسالة إلى الصحفي الفلسطيني أنس النجار، للطفل الفلسطيني جهاد، الذي ظهر في أحد الفيديوهات مرتديا قميص نجم الأهلي.

وقال أفشة في فيديو، تم عرضه على قناة الأهلي: "أخبارك أيه يا أنس، أنا سعيد برؤيتك قريبا في مصر وسلملي على جهاد وقوله أفشة مستنيك إن شاء الله".

وأضاف: "هييجي مصر عن قريب وهينور الدنيا، القميص بتاعي جاهز وإن شاء الله أشوفه على خير يا حبيبي".

وكان محمد الدول، والد الطفل جاهد أكد في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق من اليوم السبت، أنه لم يكن يتوقع الاستجابة السريعة من أفشة على طلبه، لكن هذا ليس بغريب عليه. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

والجدير بالذكر أن محمد مجدى أفشة يتواجد حاليا رفقة منتخب مصر الثاني، في المغرب لخوض مباراتين وديتين، استعدادا للمشاركة في البطولة العربية، خلال شهر ديسمبر المقبل.

أقرأ أيضًا:

سجلوا معا 364 هدفًا.. إنتر ميامي يستعد لإعادة تجربة "إم إس إن"

ملياردير فرنسي.. تقرير يكشف سبب تصريح تركي آل الشيخ عن بيع مانشستر يونايتد