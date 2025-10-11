رسالة خاصة من عادل مصطفى لعماد النحاس بعد رحيله عن الأهلي

"فيديو لتهنئة العروسين".. 5 صور من ظهور لاعبي الأهلي في أحد الأفراح

وجه عادل مصطفى مدرب الأهلي، رسالة خاصة إلى عماد النحاس مدرب الفريق السابق والمدير الفني الحالي للزوراء العراقي، بعد إعلان رحيله عن الفريق رسميا خلال الساعات الماضية.

ونشر مصطفى عبر حسابه الرسمي، على "فيس بوك"، صورة تجمعه بعادل مصطفى وكتب: "المخلص، الراجل، الجدع، طول الوقت كنت بتحاول تعمل أحسن حاجة عندك".

وأضاف: "تشرفت بالعمل معاك وربنا يكتبلك الخير كله".

وكان النادي الأهلي، وجه الشكر أمس بشكل رسمي لعماد النحاس، بعد التعاقد مع المدرب الدنماركي ياس ثورب، لتولي القيادة الفنية للفريق في الفترة المقبلة.

وبعد ساعات قليلة، من إعلان المارد الأحمر رحيل عماد النحاس، أعلن فريق الزوراء العراقي تولى النحاس مهمة القيادة الفنية للفريق بشكل رسمي.

