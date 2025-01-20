21 صورة وأبرز المعلومات عن راتب وزوجة وإحصائيات مروان عطية مع الأهلي

أنهى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الاتفاق مع لاعب وسط الفريق مروان عطية، من أجل تمديد تعاقده مع الفريق.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مروان عطية قام بتمديد عقده، مع الفريق لمدة موسمين، لينتهي في عام 2029 بدلاً من 2029، مع تعديل القيمة المادية وجعله من اللاعبين أصحاب الفئة الأولى.

كم راتب مروان عطية؟

ويصل راتب مروان عطية مع النادي الأهلي، بعد تمديد تعاقده وتعديله أيضًا ووضعه، ضمن قائمة لاعبين الفئة الأولى في النادي الأهلي، إلى مبلغ 13 مليون جنيه في الموسم الواحد، مع وجود زيادة سنوية تصل إلى 500 ألف جنيه عن كل موسم.

ويذكر أن مروان عطية، منذ انضمامه إلى النادي الأهلي قادمًا من فريق الاتحاد السكندري، في يناير 2023، وهو يتقاضى مبلغ 6 مليون جنيه في الموسم الواحد، قبل أن يتم تعديله، طبقًا لم تم الكشف عنه من قبل مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لمصراوي.

كم يبلغ عمر مروان عطية؟

ويبلغ عمر مروان عطية، نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر 26 عامًا، حيث أن اللاعب مواليد 1 أغسطس 1998 بكفر الدوار.

وكان مروان عطية انضم إلى النادي الأهلي في يناير 2023، قادمًا من فريق الاتحاد السكندري، حينما كان يبلغ من العمر 24 عامًا، مقابل مبلغ مالي قدره يصل إلى 840 ألف دولار، وتبلغ القيمة التسويقية للاعب في الوقت الحالي 2.20 مليون يورو.

ومنذ انضمام مروان عطية إلى المارد الأحمر، شارك في 97 مباراة رفقة الفريق في مختلف البطولات، لم يتمكن من تسجيل أي هدف واكتفى بتقديم 3 تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى حصد 9 بطولات رفقة المارد الأحمر.

زوجة مروان عطية

وتدعى زوجة مروان عطية، سلمى فتحي صقر، وهى ابنة رجل الأعمال فتحي صقر، تبلغ من العمر 25 عامًا، باعتبارها من مواليد فبراير عام 1999، بمحافظة الإسكندرية وتربت بها.

ودرست سلمى صقر بكلية اللغات والترجمة، بجامعة فاروس بالإسكندرية، تدعم هي الداعم الأول لمروان عطية، حيث أنها تحرص دائمًا على الظهرلو معه في مختلف المباريات، بجانب التواجد معه في الكثير من الاحتفالات.

وكان مروان عطية، أقام حفل زفافه على سلمى صقر في 24 يوليو من العام الماضي 2024، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الكرة المصرية.

والد مروان عطية

وكان والد مروان عطية نجم النادي الأهلي رحل عن عالمنا، في يوليو 2023، وتلقى اللاعب العزاء في والده في مسقط رأسه، في منطقة سيدي شحاتة بكفر الدوار بالبحيرة وسط حالة من الحزن الشديد ظهرت على اللاعب في ذلك الوقت.

اخوات مروان عطية

ولا يوجد الكثير من المعلومات المتوفرة عن أشقاء نجم وسط الأهلي، إلا أنه يملك شقيقين أحدهما يدعى شريف عطية.