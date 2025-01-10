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"رغم اقتراب رحيله".. سيف الجزيري يظهر في إحدى المطاعم بالقاهرة (صور)

07:30 م الجمعة 10 يناير 2025
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    سيف الدين الجزيري (15)
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    سيف الدين الجزيري (7)
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    مهاجم نادي الزمالك سيف الجزيري
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    سيف الدين الجزيري
  • عرض 12 صورة
    سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك
  • عرض 12 صورة
    سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك
  • عرض 12 صورة
    المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري
  • عرض 12 صورة
    سيف الجزيري
  • عرض 12 صورة
    المهاجم التونسي سيف الجزيري
  • عرض 12 صورة
    التونسي سيف الدين الجزيري
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كتب - يوسف محمد:

حل النجم التونسي سيف الدين الجزائري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفًا في إحدى المطاعم الشهيرة بالقاهرة.

وظهر سيف الدين الجزيري رفقة عدد من أفراد عائلته، خلال تواجدهم في إحدى المطاعم الشهيرة بالقاهرة، وسط استقبال حافل من كل العاملين بالمطعم.

وكانت العديد من التقارير الصحفية، أشارت خلال الأيام الماضية، إلى اقتراب رحيل النجم التونسي عن صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان مصدر كشف في تصريحات سابق لمصراوي، إن سيف الدين الجزيري قام بجمع متعلقاته من نادي الزمالك قبل مباراة الفريق أمام أبو قير للأسمدة، وأخطر الجهاز الفني بعدم التواجد في معسكر المباراة، بسبب انتهاء مهلة سداد مستحقاته المتأخرة.

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