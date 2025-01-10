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كتب - يوسف محمد:

حل النجم التونسي سيف الدين الجزائري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفًا في إحدى المطاعم الشهيرة بالقاهرة.

وظهر سيف الدين الجزيري رفقة عدد من أفراد عائلته، خلال تواجدهم في إحدى المطاعم الشهيرة بالقاهرة، وسط استقبال حافل من كل العاملين بالمطعم.

وكانت العديد من التقارير الصحفية، أشارت خلال الأيام الماضية، إلى اقتراب رحيل النجم التونسي عن صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان مصدر كشف في تصريحات سابق لمصراوي، إن سيف الدين الجزيري قام بجمع متعلقاته من نادي الزمالك قبل مباراة الفريق أمام أبو قير للأسمدة، وأخطر الجهاز الفني بعدم التواجد في معسكر المباراة، بسبب انتهاء مهلة سداد مستحقاته المتأخرة.

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