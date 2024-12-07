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بينهم ميسي وثلاثي السلة.. أعلى 10 رياضيين أجراً في العالم لعام 2024

05:14 م السبت 07 ديسمبر 2024
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    لامار جاكسون (كرة قدم أمريكية) - 100.5 مليون دولار (98.5 مليون على أرض الملعب، 2 مليون خارج الملعب)
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    كريم بنزيمة - 106 مليون دولار (100 مليون على أرض الملعب، 6 ملايين خارج الملعب)
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    ستيفن كاري (كرة سلة) - 102 مليون دولار (52 مليون على أرض الملعب، 50 مليون خارج الملعب)
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    ليبرون جيمس (كرة سلة) - 128.2 مليون دولار (48.2 مليون على أرض الملعب، 80 مليون خارج الملعب)
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    نيمار - 108 مليون دولار (80 مليون على أرض الملعب، 28 مليون خارج الملعب)
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    جون رام (جولف) - 218 مليون دولار (198 مليون على أرض الملعب، 20 مليون خارج الملعب)
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    كريستيانو رونالدو - 260 مليون دولار (200 مليون على أرض الملعب، و60 مليون دولار خارج الملعب)
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    يانيس أنتيتوكومبو (كرة سلة) - 111 مليون دولار (46 مليون على أرض الملعب، 65 مليون خارج الملعب)
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    كيليان مبابي - 110 مليون دولار (90 مليون على أرض الملعب، 20 مليون خارج الملعب)
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كتب - محمد القرش:

للمرة الأولى في التاريخ، حصل نجوم الرياضة العشرة في تصنيف مجلة "فوربس" السنوي على أكثر من 100 مليون دولار لكل منهم، وهو رقم قياسي بلغ 1.38 مليار دولار مجتمع.

وتصدر الأسطورة كريستيانو رونالدو القائمة بأجر 200 مليون دولار أجر من النادي (داخل أرض الملعب)، و60 مليون دولار من الإعلانات والتجارة الخاصة (خارج أرض الملعب).

أعلى 10 رياضيين أجراً في العالم لعام 2024

1. كريستيانو رونالدو - 260 مليون دولار (200 مليون على أرض الملعب، و60 مليون دولار خارج الملعب)

2. جون رام (جولف) - 218 مليون دولار (198 مليون على أرض الملعب، 20 مليون خارج الملعب)

3. ليونيل ميسي - 135 مليون دولار (65 مليون على أرض الملعب، 70 مليون خارج الملعب)

4. ليبرون جيمس (كرة سلة) - 128.2 مليون دولار (48.2 مليون على أرض الملعب، 80 مليون خارج الملعب)

5. يانيس أنتيتوكومبو (كرة سلة) - 111 مليون دولار (46 مليون على أرض الملعب، 65 مليون خارج الملعب)

6. كيليان مبابي - 110 مليون دولار (90 مليون على أرض الملعب، 20 مليون خارج الملعب)

7. نيمار - 108 مليون دولار (80 مليون على أرض الملعب، 28 مليون خارج الملعب)

8. كريم بنزيمة - 106 مليون دولار (100 مليون على أرض الملعب، 6 ملايين خارج الملعب)

9. ستيفن كاري (كرة سلة) - 102 مليون دولار (52 مليون على أرض الملعب، 50 مليون خارج الملعب)

10. لامار جاكسون (كرة قدم أمريكية) - 100.5 مليون دولار (98.5 مليون على أرض الملعب، 2 مليون خارج الملعب)

أعلى 10 رياضيين أجراً في العالم لعام 2024 ميسي رونالدو ليبرون جيمس نيمار
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