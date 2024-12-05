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بينهم صلاح.. أعلى 10 لاعبين كرة قدم أجرًا في العالم لعام 2024

05:25 ص الخميس 05 ديسمبر 2024
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    ساديو ماني (النصر) - 48 مليون دولار
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    إيرلينج هالاند (السيتي) - 46 مليون دولار
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    صلاح لاعب ليفربول - 35 مليون يورو
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    كريم بنزيمة (اتحاد جدة) - 100 مليون دولار
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    فينيسيوس (ريال مدريد) - 40 مليون دولار
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    ليونيل ميسي (إنتر ميامي) - 60 مليون دولار
  • عرض 10 صورة
    كيليان مبابي (ريال مدريد) - 70 مليون دولار
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    كريستيانو رونالدو (النصر) - 220 مليون دولار
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    نيمار (الهلال) - 80 مليون دولار
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كتب - محمد القرش:

يمتلك الدوري السعودي "روشن" أربعة من لاعبي كرة القدم ضمن العشرة الأعلى دخلاً في العالم لعام 2024، بما في ذلك كريستيانو رونالدو صاحب الصدارة والرقم القياسي.

وبعد إنفاق أندية الدوري السعودي للمحترفين ما يقرب من مليار دولار على اللاعبين في موسم 2022/23، أنفق السعوديون 524 مليون دولار فقط في سوق الانتقالات هذا الصيف، بعد التعاقد مع أمثال موسى ديابي وإيفان توني وماركوس ليوناردو.

ويحتل الدوري الإنجليزي الممتاز المرصع بالنجوم ثلاثة مراكز فقط في القائمة، بينما يحتل الدوري الإسباني مركزين، ويمنح ليونيل ميسي الدوري الأمريكي لكرة القدم مرتبة وحيدة. (وفقا لمجلة فوربس)

أعلى 10 لاعبين كرة قدم أجرًا في العالم لعام 2024

1. كريستيانو رونالدو (النصر) - 220 مليون دولار

2. كريم بنزيمة (اتحاد جدة) - 100 مليون دولار

3. نيمار (الهلال) - 80 مليون دولار

4. كيليان مبابي (ريال مدريد) - 70 مليون دولار

5. ليونيل ميسي (إنتر ميامي) - 60 مليون دولار

6. ساديو ماني (النصر) - 48 مليون دولار

7. إيرلينج هالاند (السيتي) - 46 مليون دولار

8. فينيسيوس (ريال مدريد) - 40 مليون دولار

9. محمد صلاح (ليفربول) - 35 مليون دولار

10. كيفين دي بروين (السيتي) - 35 مليون دولار

أعلى 10 لاعبين أجرًا صلاح ميسي رونالدو فينيسيوس
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