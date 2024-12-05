كتب - محمد القرش:

يمتلك الدوري السعودي "روشن" أربعة من لاعبي كرة القدم ضمن العشرة الأعلى دخلاً في العالم لعام 2024، بما في ذلك كريستيانو رونالدو صاحب الصدارة والرقم القياسي.

وبعد إنفاق أندية الدوري السعودي للمحترفين ما يقرب من مليار دولار على اللاعبين في موسم 2022/23، أنفق السعوديون 524 مليون دولار فقط في سوق الانتقالات هذا الصيف، بعد التعاقد مع أمثال موسى ديابي وإيفان توني وماركوس ليوناردو.

ويحتل الدوري الإنجليزي الممتاز المرصع بالنجوم ثلاثة مراكز فقط في القائمة، بينما يحتل الدوري الإسباني مركزين، ويمنح ليونيل ميسي الدوري الأمريكي لكرة القدم مرتبة وحيدة. (وفقا لمجلة فوربس)

أعلى 10 لاعبين كرة قدم أجرًا في العالم لعام 2024

1. كريستيانو رونالدو (النصر) - 220 مليون دولار

2. كريم بنزيمة (اتحاد جدة) - 100 مليون دولار

3. نيمار (الهلال) - 80 مليون دولار

4. كيليان مبابي (ريال مدريد) - 70 مليون دولار

5. ليونيل ميسي (إنتر ميامي) - 60 مليون دولار

6. ساديو ماني (النصر) - 48 مليون دولار

7. إيرلينج هالاند (السيتي) - 46 مليون دولار

8. فينيسيوس (ريال مدريد) - 40 مليون دولار

9. محمد صلاح (ليفربول) - 35 مليون دولار

10. كيفين دي بروين (السيتي) - 35 مليون دولار