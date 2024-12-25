أيام قليلة تفصلنا عن نهاية العام الميلادي الحالي 2024، وهو عام شهد العديد من الأحداث الرياضية المثيرة والمتنوعة في مختلف دول العالم، شهد العام ذاته حضور إقامة العديد من البطولات الرياضية الكبير مثل أولمبياد باريس وكأس أمم أوروبا، بالإضافة إلى إقامة بطولة أمم أفريقيا.

وعلى الرغم من كل هذه الأحداث الرياضية الكبيرة، التي أقيمت في عام 2024، إلا أن الأنظار اتجهت داخل مصر خلال العام الحالي إلى العديد من الأزمات التي تعرض لها نجوم الكرة المصرية في 2024، أبرزها حوادث السير المتعددة لعدد من اللاعبين في العام الجاري.

أحمد فتوح لاعب الزمالك وحادث الساحل الشمالي

وتعرض نجم نادي الزمالك أحمد فتوح لأزمة كبيرة في أغسطس الماضي، بعد حادث سير تعرض له اللاعب، يوم 11 أغسطس خلال عودته من الساحل الشمالي، ليصدم اللاعب بسيارته أحد الأشخاص "أمين شرطة"، يدعى أحمد السيد الشوبكي، لتقوم قوات الأمن بإلقاء القبض على اللاعب وتحويله إلى قسم العلمين.

واستمرت أزمة نجم الزمالك في ساحات القضاء لعدة أشهر، حتى تم إنهاء الأمر في 16 نوفمبر الماضي، بعدما تم الحكم على اللاعب بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لثلاثة سنوات، بالإضافة إلى سحب رخصة القيادة الخاصة به وانقضاء الدعوى الجنائية الخاصة بجريمة القتل بالتصالح.

أزمة إمام عاشور وفرد الأمن

ولم تتوقف أزمات نجوم كرة القدم عند أحمد فتوح فقط، بل أن نجم وسط الأهلي إمام عاشور كان له نصيب هو الآخر، من الأزمات التي واجهت عدد من اللاعبين المصريين، خلال العام الجاري، بعدما دخل في مشاجرة مع فرد أمن بأحد المولات.

وبدأت أزمة عاشور في 20 يونيو الماضي، حينما انتشر له مقطع فيديو رفقة مجموعة أشخاص، يتشاجرون مع فرد أمن أحد المولات بالشيخ زايد، بعدما أخبرته زوجته، بأن أحد الأشخاص قام بمضايقتها، طبقاً لما ذكر لاعب الأهلي في تصريحاته قال لاعب الأهلي في تحقيقات النيابة.

وتصاعدت أزمة عاشور مع فرد الأمن، حتى وصلت إلى ساحات القضاء، وكانت أول جلسات المحاكمة يوم 5 أكتوبر الجاري، وتم تأجيل محاكمة اللاعب حتى يوم 12 أكتوبر، والتي أجلت هي الأخرى، إلى يوم 19 أكتوبر للنطق بالحكم.

وفي جلسة 19 أكتوبر، قضت محكمة جنح الشيخ زايد ببراءة إمام عاشور، ولكن قبل أن صدر قرار جديد بعد ذلك يقضي بحبس اللاعب لمدة 6 أشهر، بعد تقديم النيابة باستئناف، إلا أن الأزمة انتهت بشكل نهائي في في نوفمبر الماضي بعد الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن، بعدما أعلن محامي الأخير حصول موكله على حقه الأدبي والتعويض اللازم.

صلاح محسن وحادث سير

وكان للاعب النادي المصري البورسعيدي الحالي والأهلي السابق صلاح محسن، نصيب هو الآخر من الأزمات التي واجهت اللاعبين المصريين في عام 2024، حيث تحفظت قوات الأمن على اللاعب، في 13 نوفمبر 2024، بعد تعرضه لحادث سير في القاهرة، لكن الأمر لم يستمر طويلاً، بعد أن تم إنهاء الأمر بالتصالح بين محسن وسائق السيارة الأخرى، ليتم إخلاء سبيل الثنائي في اليوم ذاته.

رجب عمران حادث سير ووفاة شخصين

وقبل نهاية عام 2024 بأيام قليلة، تعرض لاعب طلائع الجيش رجب عمران لأزمة كبيرة، بعد قيامه بحادث سير، في بداية ديسمبر الجاري تسبب في وفاة شخصين وإصابة آخر، حيث ألقت قوات الأمن يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر الجاري القبض، على لاعب فريق طلائع الجيش رجب عمران، بعدما صدم ثلاثة أشخاص بسيارته.

وتم تحرير محضر بالواقعة فور حدوثها، ثم تحويله إلى النيابة من أجل متابعة التحقيقات، إلا أنه لم تمر 24 ساعة، على الواقعة ولفظ إثنين من المصابين أنفاسهم الأخيرة في المستشفى العام بأوسيم، لتشهد القضية تحولاً كبيرا بعد ذلك.

وقامت النيابة العامة، بتحويل اللاعب رجب عمران إلى محكمة الجنح المختصة، التي حدد موعداً لعقد أولى جلسات اللاعب يوم 1 يناير 2025، بتهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ.

وأخلت النيابة العامة في وقت سابق سبيل اللاعب بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بعد إجراء تحليل المخدرات للاعب، الذي جاءت عينة اللاعب فيه سلبية وأنه لم يكن متناول أي من المواد المخدرة خلال قيامه بالحادث.