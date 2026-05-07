مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
20:00

زد

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري السعودي

الشباب

- -
21:00

النصر

جميع المباريات

إعلان

السلطات الأمريكية تمنع دخول 7 مسؤولين ضمن وفد السنغال بكأس العالم.. ما القصة؟

كتب : محمد خيري

11:49 ص 07/05/2026

منتخب السنغال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت تقارير صحفية مغربية عن رفض السلطات الأمريكية منح تأشيرات دخول لعدد من مسؤولي الاتحاد السنغالي لكرة القدم، ضمن الوفد الرسمي المشارك في التحضيرات الخاصة بـكأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وبحسب ما أوردته صحيفة “البطولة” المغربية، فقد شمل قرار الرفض النائب الرابع لرئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، إلى جانب ستة مسؤولين آخرين، رغم حملهم صفة رسمية وسفرهم لأداء مهام تنظيمية مرتبطة بالبطولة.

أزمة وفد الشنغال في كأس العالم 2026

وأشارت التقارير إلى أن أسباب الرفض قد تعود إلى عدم استيفاء بعض الشروط الإجرائية أو تقييمات أمنية خاصة بالملفات المقدمة، في ظل الإجراءات المشددة التي تعتمدها السلطات الأمريكية مؤخرًا فيما يتعلق بمنح التأشيرات، خصوصًا للوفود الرسمية المرتبطة بفعاليات دولية كبرى.

وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة تشدد في الفترة الأخيرة من معايير دخول البلاد، مع تطبيق إجراءات أكثر صرامة على بعض الوفود، بالتزامن مع التحضيرات لاستضافة المونديال.

وكانت تقارير إعلامية أشارت سابقًا إلى أن بعض مواطني الدول المشاركة في كأس العالم قد يُطلب منهم تقديم تأمين مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار كشرط للحصول على التأشيرة، ضمن سياسات جديدة تتعلق بتنظيم الدخول، ومن بينها الجزائر وتونس والسنغال وكوت ديفوار والرأس الأخضر، ضمن النسخة الموسعة من البطولة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

السنغال كأس العالم 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شعار جديد وتطبيق ذكي.. خطة متكاملة لتحويل سانت كاترين إلى وجهة سياحية عالمية
أخبار المحافظات

شعار جديد وتطبيق ذكي.. خطة متكاملة لتحويل سانت كاترين إلى وجهة سياحية عالمية
الطيران الإسرائيلي يحلق منخفضا فوق بيروت وقصف يستهدف الجنوب
شئون عربية و دولية

الطيران الإسرائيلي يحلق منخفضا فوق بيروت وقصف يستهدف الجنوب
بدون مجهود مرهق.. تمرين بسيط يحسن اللياقة ويحرق الدهون
نصائح طبية

بدون مجهود مرهق.. تمرين بسيط يحسن اللياقة ويحرق الدهون
مفاجأة داخل الهرم الأكبر.. زاهي حواس يكشف عن فجوة غامضة بطول 30 مترًا
أخبار مصر

مفاجأة داخل الهرم الأكبر.. زاهي حواس يكشف عن فجوة غامضة بطول 30 مترًا
خطوات استخراج بدل فاقد لجواز السفر والأوراق المطلوبة
حوادث وقضايا

خطوات استخراج بدل فاقد لجواز السفر والأوراق المطلوبة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مفاجأة داخل الهرم الأكبر.. زاهي حواس يكشف عن فجوة غامضة بطول 30 مترًا