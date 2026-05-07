كشفت تقارير صحفية مغربية عن رفض السلطات الأمريكية منح تأشيرات دخول لعدد من مسؤولي الاتحاد السنغالي لكرة القدم، ضمن الوفد الرسمي المشارك في التحضيرات الخاصة بـكأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وبحسب ما أوردته صحيفة “البطولة” المغربية، فقد شمل قرار الرفض النائب الرابع لرئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، إلى جانب ستة مسؤولين آخرين، رغم حملهم صفة رسمية وسفرهم لأداء مهام تنظيمية مرتبطة بالبطولة.

أزمة وفد الشنغال في كأس العالم 2026

وأشارت التقارير إلى أن أسباب الرفض قد تعود إلى عدم استيفاء بعض الشروط الإجرائية أو تقييمات أمنية خاصة بالملفات المقدمة، في ظل الإجراءات المشددة التي تعتمدها السلطات الأمريكية مؤخرًا فيما يتعلق بمنح التأشيرات، خصوصًا للوفود الرسمية المرتبطة بفعاليات دولية كبرى.

وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة تشدد في الفترة الأخيرة من معايير دخول البلاد، مع تطبيق إجراءات أكثر صرامة على بعض الوفود، بالتزامن مع التحضيرات لاستضافة المونديال.

وكانت تقارير إعلامية أشارت سابقًا إلى أن بعض مواطني الدول المشاركة في كأس العالم قد يُطلب منهم تقديم تأمين مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار كشرط للحصول على التأشيرة، ضمن سياسات جديدة تتعلق بتنظيم الدخول، ومن بينها الجزائر وتونس والسنغال وكوت ديفوار والرأس الأخضر، ضمن النسخة الموسعة من البطولة.