مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

0 1
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

1 1
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

3 0
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

0 0
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

1 2
21:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. متابعة مباراة أرسنال وأتليتكو مدريد بدوري الأبطال ( 1-0)

كتب : محمد عبد الهادي

09:41 م 05/05/2026 تعديل في 10:50 م

ارسنال واتليتكو مدريد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يقدم "مصراوي"، لزواره الكرام، متابعة لحظة بلحظة للمباراة المرتقبة التي تجمع بينهما ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين أرسنال وأتليتكو مدريد، قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

تشكيل آرسنال أمام أتلتيكو مدريد اليوم

حراسة المرمي: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت - جابرييل - ويليام ساليبا - ريكاردو كالافيوري.

وسط الملعب: لويس سكيلي - ديكلان رايس - إيزي.

الهجوم: لياندرو تروسارد - بوكايو ساكا - فيكتور جيوكيريس.

تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة أرسنال

حراسة المرمى: أوبلاك

الدفاع: روجيري، هانكو، مارك بوبيل، لي نورماند

الوسط: كوكي، يورينتي، جوليانو سيميوني

الهجوم: جريزمان، ألفاريز، لوكمان

متابعة مباراة أرسنال وأتليتكو مدريد

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 8: فرصة هدف لأتلتيكو مدريد بعد تمريرة ويقابلها ألفاريز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتمر الكرة بجوار المرمى

الدقيقة 11: فرصة ضائعة.. هجمة لصالح أتلتيكو مدريد وكادت الكرة ان تكون هدف بعد عرضية من جريزمان قابلها ألفاريز بضربة رأسية تصدى لها ديفيد رايا حارس أرسنال

الدقيقة 19: فرصة هدف لارسنال بعد تمريرة ويقابلها جابرييل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وتمر الكرة بجوار المرمى.

الدقيقة 24: محاولات توغل من لاعبي أرسنال داخل منطقة الجزاء والبحث عن الهدف الأول.


الدقيقة 35: أرسنال يطالب بركلة جزاء بعد سقوط تروسارد والحكم لم يحتسب شيء

الدقيقة 45: هدف أول لأرسنال بعد تسديدة قوية من تروسارد ويتصدى لها أوبلاك وترتد الكرة ومتابعة وتسديدة من ساكا من أمام المرمى وتهز الكرة الشباك.

الدقيقة 45: انتهاء الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف دون رد سجله ساكا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرسنال أتليتكو مدريد دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد رسالة واشنطن.. إسرائيل تعلن تمديد حالة الطوارئ
شئون عربية و دولية

بعد رسالة واشنطن.. إسرائيل تعلن تمديد حالة الطوارئ

هل يشعر الأموات بزيارتنا ومرور الوقت؟.. أمين الفتوى يرد
أخبار

هل يشعر الأموات بزيارتنا ومرور الوقت؟.. أمين الفتوى يرد
لتنفيذ مشروع الحرية.. ثلاث مدمرات أمريكية تتواجد غرب مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

لتنفيذ مشروع الحرية.. ثلاث مدمرات أمريكية تتواجد غرب مضيق هرمز
"غادر باكيا".. إمام عاشور يتعرض لإصابة قوية خلال مباراة الأهلي وإنبي بالدوري
رياضة محلية

"غادر باكيا".. إمام عاشور يتعرض لإصابة قوية خلال مباراة الأهلي وإنبي بالدوري
محمود سعد يكشف سر رفضه تعليق صور الراحلين داخل منزله
أخبار مصر

محمود سعد يكشف سر رفضه تعليق صور الراحلين داخل منزله

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون الأسرة؟
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها