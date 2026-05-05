يقدم "مصراوي"، لزواره الكرام، متابعة لحظة بلحظة للمباراة المرتقبة التي تجمع بينهما ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين أرسنال وأتليتكو مدريد، قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

تشكيل آرسنال أمام أتلتيكو مدريد اليوم

حراسة المرمي: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت - جابرييل - ويليام ساليبا - ريكاردو كالافيوري.

وسط الملعب: لويس سكيلي - ديكلان رايس - إيزي.

الهجوم: لياندرو تروسارد - بوكايو ساكا - فيكتور جيوكيريس.

تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة أرسنال

حراسة المرمى: أوبلاك

الدفاع: روجيري، هانكو، مارك بوبيل، لي نورماند

الوسط: كوكي، يورينتي، جوليانو سيميوني

الهجوم: جريزمان، ألفاريز، لوكمان

متابعة مباراة أرسنال وأتليتكو مدريد

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 8: فرصة هدف لأتلتيكو مدريد بعد تمريرة ويقابلها ألفاريز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتمر الكرة بجوار المرمى

الدقيقة 11: فرصة ضائعة.. هجمة لصالح أتلتيكو مدريد وكادت الكرة ان تكون هدف بعد عرضية من جريزمان قابلها ألفاريز بضربة رأسية تصدى لها ديفيد رايا حارس أرسنال

الدقيقة 19: فرصة هدف لارسنال بعد تمريرة ويقابلها جابرييل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وتمر الكرة بجوار المرمى.

الدقيقة 24: محاولات توغل من لاعبي أرسنال داخل منطقة الجزاء والبحث عن الهدف الأول.



الدقيقة 35: أرسنال يطالب بركلة جزاء بعد سقوط تروسارد والحكم لم يحتسب شيء

الدقيقة 45: هدف أول لأرسنال بعد تسديدة قوية من تروسارد ويتصدى لها أوبلاك وترتد الكرة ومتابعة وتسديدة من ساكا من أمام المرمى وتهز الكرة الشباك.

الدقيقة 45: انتهاء الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف دون رد سجله ساكا