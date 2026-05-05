مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

الفتح

الدوري الإماراتي

الشــارقة

- -
19:45

العين

جميع المباريات

إعلان

أرسنال يقصي أتليتكو مدريد ويصعد لنهائي دوري أبطال أوروبا

كتب : محمد عبد الهادي

09:41 م 05/05/2026 تعديل في 11:58 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مباراة أرسنال وأتليتكو مدريد
  • عرض 4 صورة
    مباراة أرسنال وأتليتكو مدريد
  • عرض 4 صورة
    مباراة أرسنال وأتليتكو مدريد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجح فريق أرسنال في حجز بطاقة التأهل رسميًا لنهائي دوري أبطال أوروبا، علي حساب أتليتكو مدريد بعد الفوز بهدف دون رد في نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب بين أرسنال وأتليتكو مدريد، قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

بهذه النتيجة تأهل أرسنال لنهائي دوري أبطال أوروبا لفوزه 2-1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وينتظر أرسنال الفائز من النصف نهائي الأخر بين باريس سان جيرمان، لتحديد منافسه بالمباراة النهائية.

تشكيل آرسنال أمام أتلتيكو مدريد اليوم

حراسة المرمي: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت - جابرييل - ويليام ساليبا - ريكاردو كالافيوري.

وسط الملعب: لويس سكيلي - ديكلان رايس - إيزي.

الهجوم: لياندرو تروسارد - بوكايو ساكا - فيكتور جيوكيريس.

تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة أرسنال

حراسة المرمى: أوبلاك

الدفاع: روجيري، هانكو، مارك بوبيل، لي نورماند

الوسط: كوكي، يورينتي، جوليانو سيميوني

الهجوم: جريزمان، ألفاريز، لوكمان

متابعة مباراة أرسنال وأتليتكو مدريد

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 8: فرصة هدف لأتلتيكو مدريد بعد تمريرة ويقابلها ألفاريز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتمر الكرة بجوار المرمى

الدقيقة 11: فرصة ضائعة.. هجمة لصالح أتلتيكو مدريد وكادت الكرة ان تكون هدف بعد عرضية من جريزمان قابلها ألفاريز بضربة رأسية تصدى لها ديفيد رايا حارس أرسنال

الدقيقة 19: فرصة هدف لارسنال بعد تمريرة ويقابلها جابرييل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وتمر الكرة بجوار المرمى.

الدقيقة 24: محاولات توغل من لاعبي أرسنال داخل منطقة الجزاء والبحث عن الهدف الأول. الدقيقة 35: أرسنال يطالب بركلة جزاء بعد سقوط تروسارد والحكم لم يحتسب شيء

الدقيقة 45: هدف أول لأرسنال بعد تسديدة قوية من تروسارد ويتصدى لها أوبلاك وترتد الكرة ومتابعة وتسديدة من ساكا من أمام المرمى وتهز الكرة الشباك.

الدقيقة 45: انتهاء الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف دون رد سجله ساكا.

الدقيقة 46: انطلاق الشوط الثاني من مباراة أرسنال وأتليتكو مدريد.

الدقيقة 49: عرضية لأرسنال من خارج منطقة الجزاء ويتصدى لها الدفاع.

الدقيقة 66: هدف مؤكد ضائع لأرسنال بعد كرة عرضية ويقابلها جيوكيريس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء منفردا وتمر الكرة أعلى المرمى.

الدقيقة 84: فرصة لارسنال بعد كرة عرضية من ضربة حرة وارتقاء ورأسية من ويليام ساليبا داخل منطقة الجزاء وتمر الكرة أعلى المرمى.

الدقيقة 85: عرضية لأرسنال من ركنية نفذها رايس والدفاع يبعد الكرة.

الدقيقة 90: الحكم يضيف 9 دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

الدقيقة 90+5: إنتهاء مباراة أرسنال وأتليتكو مدريد بفوز الجانرز بهدف دون رد ليتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 2-1.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرسنال أتليتكو مدريد دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"عين حورس وجناحه".. تفاصيل تصميم شعار المونوريل قبل افتتاحه
أخبار مصر

"عين حورس وجناحه".. تفاصيل تصميم شعار المونوريل قبل افتتاحه
جثمان هاني شاكر يصل إلى مستشفى زايد التخصصي
زووم

جثمان هاني شاكر يصل إلى مستشفى زايد التخصصي
اشتعال الجولة الأخيرة .. سيناريوهات حسم بطل الدوري المصري 2025-2026
رياضة محلية

اشتعال الجولة الأخيرة .. سيناريوهات حسم بطل الدوري المصري 2025-2026
حكم دولي سابق يعلق لـ مصراوي على الحالات المثيرة للجدل في مباراتي الأهلي
رياضة محلية

حكم دولي سابق يعلق لـ مصراوي على الحالات المثيرة للجدل في مباراتي الأهلي
ماذا نعرف عن نظام إيران الجديد لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز؟
شئون عربية و دولية

ماذا نعرف عن نظام إيران الجديد لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل ماذا نعرف عن نظام إيران الجديد لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز؟
ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون الأسرة؟