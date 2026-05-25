كأس رابطة الأندية

إنبي

- -
17:00

وادي دجلة

كأس رابطة الأندية

زد

- -
20:00

المصري

الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي بنغازي

- -
17:00

النادي الإفريقي

بكاء ورسالة خاصة وممر شرفي.. أبرز مشاهد المباراة الختامية لمحمد صلاح مع ليفربول

كتب : يوسف محمد

01:33 ص 25/05/2026
  محمد صلاح (4)
  محمد صلاح (2)
    محمد صلاح (4)
  محمد صلاح (1)
    محمد صلاح (2)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 11 صورة
    جماهير ليفربول في وداع محمد صلاح
  • عرض 11 صورة
    جماهير ليفربول في وداع محمد صلاح
  • عرض 11 صورة
    جماهير ليفربول في وداع محمد صلاح
  محمد صلاح
    محمد صلاح في مباراته الأخيرة مع ليفربول بالدوري الإ،جليزي الممتاز
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 11 صورة
    ماذا فعلت زوجة محمد صلاح في وداعه الأخير بليفربول؟ (3)
  • عرض 11 صورة
    ماذا فعلت زوجة محمد صلاح في وداعه الأخير بليفربول؟ (1)

حظى النجم المصري محمد صلاح بوداع أسطوري أمس الأحد 24 مايو الجاري، خلال المشاركة في مباراته الأخيرة مع الريدز أمام برينتفورد بالدوري الإنجليزي.

وشارك محمد صلاح أمس الأحد، في مباراة الريدز أمام برينتفورد في الجولة الأخيرة بالدوري الإنجليزي، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

تكريم خاص من جماهير ليفربول لصلاح

وحضرت جماهير ليفربول بكثافة في مدرجات ملعب "أنفيلد" لدعم النجم المصري في مباراته الأخيرة مع الريدز وإقامة وداعية مميزة تليق بما قدمه مع الفريق طوال السنوات الماضية.

ورفعت جماهير ليفربول التي تواجد في المدرجات لافتة تحمل رسالة خاصة لصلاح كتب عليها: "لقد انتقلنا من العظمة إلى المجد، صلاح هو ملكنا".

بكاء محمد صلاح في مباراته الأخيرة مع ليفربول

ودخل النجم المصري في نوبة بكاء قوية بعد نهاية المباراة، التي تمثل نهاية رحلة أسطورية له مع ليفربول استمرت لمدة 9 سنوات، حقق خلالها العديد من الإنجازات الجماعية والفردية.

وأقام لاعبي فريق ليفربول ممرا شرفيا لمحمد صلاح، تكريما على المسيرة التي قدمها مع الفريق، خلال السنوات الـ9 التي قضاها في صفوف الريدز.

وحرصت زوجة محمد صلاح وبناته على التواجد أمس في ستاد الأنفيلد، لحضور المباراة الوداعية والأخيرة له مع الريدز. رحيل صلاح عن ليفربول وكان النجم المصري أعلن في وقت سابق رحيله عن الريدز بنهاية الموسم الحالي 2025-2026، دون أن يكشف عن وجهته المقبلة.

"بقاء توتنهام وهبوط وست هام".. تعرف على الفرق الصاعدة والهابطة من الدوري الإنجليزي

"هتفضل فخر ليا ولولادي".. رسالة مؤثرة من شقيقة محمد صلاح في ليلة وداعه

أحمد الفيشاوي يغازل حبيبته كاميلا فيونا.. والجمهور يعلق
زووم

أحمد الفيشاوي يغازل حبيبته كاميلا فيونا.. والجمهور يعلق
3 عادات قد تقلل خطر السكري بنسبة 31%
نصائح طبية

3 عادات قد تقلل خطر السكري بنسبة 31%
ماذا فعلت زوجة محمد صلاح في وداعه الأخير بليفربول؟
رياضة عربية وعالمية

ماذا فعلت زوجة محمد صلاح في وداعه الأخير بليفربول؟
بيب جوارديولا يثير الجدل بسبب كلمة نابية في خطابه الأخير لجمهور السيتي
رياضة عربية وعالمية

بيب جوارديولا يثير الجدل بسبب كلمة نابية في خطابه الأخير لجمهور السيتي
زحام على ماكينات الصراف الآلي.. العيد والمعاشات يضغطان على السيولة النقدية
أخبار البنوك

زحام على ماكينات الصراف الآلي.. العيد والمعاشات يضغطان على السيولة النقدية

