حظى النجم المصري محمد صلاح بوداع أسطوري أمس الأحد 24 مايو الجاري، خلال المشاركة في مباراته الأخيرة مع الريدز أمام برينتفورد بالدوري الإنجليزي.

وشارك محمد صلاح أمس الأحد، في مباراة الريدز أمام برينتفورد في الجولة الأخيرة بالدوري الإنجليزي، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

تكريم خاص من جماهير ليفربول لصلاح

وحضرت جماهير ليفربول بكثافة في مدرجات ملعب "أنفيلد" لدعم النجم المصري في مباراته الأخيرة مع الريدز وإقامة وداعية مميزة تليق بما قدمه مع الفريق طوال السنوات الماضية.

ورفعت جماهير ليفربول التي تواجد في المدرجات لافتة تحمل رسالة خاصة لصلاح كتب عليها: "لقد انتقلنا من العظمة إلى المجد، صلاح هو ملكنا".

بكاء محمد صلاح في مباراته الأخيرة مع ليفربول

ودخل النجم المصري في نوبة بكاء قوية بعد نهاية المباراة، التي تمثل نهاية رحلة أسطورية له مع ليفربول استمرت لمدة 9 سنوات، حقق خلالها العديد من الإنجازات الجماعية والفردية.

وأقام لاعبي فريق ليفربول ممرا شرفيا لمحمد صلاح، تكريما على المسيرة التي قدمها مع الفريق، خلال السنوات الـ9 التي قضاها في صفوف الريدز.

وحرصت زوجة محمد صلاح وبناته على التواجد أمس في ستاد الأنفيلد، لحضور المباراة الوداعية والأخيرة له مع الريدز. رحيل صلاح عن ليفربول وكان النجم المصري أعلن في وقت سابق رحيله عن الريدز بنهاية الموسم الحالي 2025-2026، دون أن يكشف عن وجهته المقبلة.

محمد صلاح... أسطورة خالدة في تاريخ ليفربول



اسمٌ سيبقى محفورًا في ذاكرة جماهير الأنفيلد إلى الأبد ✨



🥹 الدموع تغلبت على الملك المصري في ظهوره الأخير بقميص الريدز... — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 24, 2026

"هتفضل فخر ليا ولولادي".. رسالة مؤثرة من شقيقة محمد صلاح في ليلة وداعه




