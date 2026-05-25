مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

إنبي

- -
17:00

وادي دجلة

الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي بنغازي

- -
17:00

النادي الإفريقي

الدوري الأفريقي لكرة السلة

دار سيتي

- -
20:00

بترو دي لواندا

جميع المباريات

إعلان

للمرة الثانية في تاريخه.. صن داونز يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الجيش الملكي

كتب : يوسف محمد

01:08 ص 25/05/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    صن داونز والجيش الملكي
  • عرض 5 صورة
    صن داونز والجيش الملكي
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة صن داونز وستاد مالي (4)
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة صن داونز وستاد مالي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكن فريق صن داونز الجنوب أفريقي من التتويج بلقب النسخة الحالية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد تخطي فريق الجيش الملكي المغربي في المباراة.

وتوج فريق صن داونز بلقب دوري الأبطال، بعدما حقق الفوز على حساب الجيش الملكي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد بمجموع المباراتين.

نتيجة مباراة صن داونز والجيش الملكي

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين صن داونز والجيش الملكي، انتهت بفوز صن داونز بنتيجة هدف دون مقابل، فيما حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة العودة التي أقيمت بينهما أمس.

وتعد هذه المرة الثانية تاريخيا الذي يتوج بها صن داونز بلقب دوري الأبطال، إذ توج باللقب من قبل في عام 2016 بعد الفوز على نادي الزمالك في المباراة النهائية.

وضمن فريق صن داونز التأهل بشكل رسمي إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في عام 2026.

أقرأ أيضًا:

بيب جوارديولا يثير الجدل بسبب كلمة نابية في خطابه الأخير لجمهور السيتي

"هتفضل فخر ليا ولولادي".. رسالة مؤثرة من شقيقة محمد صلاح في ليلة وداعه

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صن داونز والجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا نادي صن داونز

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بأكثر من 4%.. هبوط أسعار النفط مع استمرار الخلاف بين إيران وأمريكا
اقتصاد

بأكثر من 4%.. هبوط أسعار النفط مع استمرار الخلاف بين إيران وأمريكا
عانت من هذه الأعراض.. فتاة تواجه سن اليأس في عمر 16 عاما بسبب حالة نادرة
نصائح طبية

عانت من هذه الأعراض.. فتاة تواجه سن اليأس في عمر 16 عاما بسبب حالة نادرة
3 عادات قد تقلل خطر السكري بنسبة 31%
نصائح طبية

3 عادات قد تقلل خطر السكري بنسبة 31%
رئيس المقاولون العرب يحسم الجدل حول مفاوضات الزمالك مع محمد صلاح قبل احترافه
رياضة محلية

رئيس المقاولون العرب يحسم الجدل حول مفاوضات الزمالك مع محمد صلاح قبل احترافه
رئيس "السياحة الدينية" يكشف تفاصيل تصعيد الحجاج ويحسم جدل إلغاء الحج البري|
أخبار مصر

رئيس "السياحة الدينية" يكشف تفاصيل تصعيد الحجاج ويحسم جدل إلغاء الحج البري|

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان