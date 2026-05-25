تمكن فريق صن داونز الجنوب أفريقي من التتويج بلقب النسخة الحالية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد تخطي فريق الجيش الملكي المغربي في المباراة.

وتوج فريق صن داونز بلقب دوري الأبطال، بعدما حقق الفوز على حساب الجيش الملكي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد بمجموع المباراتين.

نتيجة مباراة صن داونز والجيش الملكي

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين صن داونز والجيش الملكي، انتهت بفوز صن داونز بنتيجة هدف دون مقابل، فيما حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة العودة التي أقيمت بينهما أمس.

وتعد هذه المرة الثانية تاريخيا الذي يتوج بها صن داونز بلقب دوري الأبطال، إذ توج باللقب من قبل في عام 2016 بعد الفوز على نادي الزمالك في المباراة النهائية.

وضمن فريق صن داونز التأهل بشكل رسمي إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في عام 2026.

أقرأ أيضًا:

بيب جوارديولا يثير الجدل بسبب كلمة نابية في خطابه الأخير لجمهور السيتي

"هتفضل فخر ليا ولولادي".. رسالة مؤثرة من شقيقة محمد صلاح في ليلة وداعه