يبحث عن لقبه الثاني.. صن داونز يحقق الفوز على الجيش الملكي بهدف في ذهاب

شهدت مباراة صن داونز الجنوب أفريقي والجيش الملكي المغربي، لقطة مثيرة للجدل مع بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة.

وقبل انطلاق صافرة بداية الشوط الثاني للقاء، أعلن استكمال المباراة دون وجود تقنية الفار، وسط اعتراضات كبيرة من لاعبي الجيش الملكي.

نتيجة مباراة صن داونز والجيش الملكي في ذهاب دوري أبطال أفريقيا

وكانت مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت اليوم الأحد في المغرب، بين صن داونز والجيش الملكي، انتهت لصالح الفريق الجنوب أفريقي بهدف دون مقابل.

وبات فريق الجيش الملكي بحاجة لتحقيق الفوز بفارق هدفين في مباراة العودة، لضمان التتويج بلقب النسخة الحالية من دوري الأبطال.

موعد مباراة العودة بين صن داونز والجيش الملكي

وتقام مباراة العودة بين نادي صن داونز الجنوب أفريقي والجيش الملكي، يوم الأحد المقبل الموافق 24 مايو الجاري بالمغرب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، يوم الأحد الموافق 24 مايو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

أهلًا بك في مهزلة جديدة تحدث في أفريقيا



الحكم يأمر باستمرار الـشوط الثاني في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين صن داونز والجيش الملكي بدون تقنية الڤار



لاعبين الجيش الملكي يرفضون استئناف المباراة بدون ڤار pic.twitter.com/yvZBR1kj3O — عمرو (@bt3) May 17, 2026

