مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
22:00

ليفربول

كرة اليد

مصر

- -
19:00

ايسلندا

الدوري السعودي

ضمك

- -
19:15

الفيحاء

الدوري السعودي

التعاون

- -
21:00

الرياض

جميع المباريات

إعلان

بالأهرامات وأغنية أم كلثوم.. اتحاد العاصمة يغازل مصر قبل نهائي الكونفدرالية

كتب : هند عواد

01:09 م 15/05/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    قميص اتحاد العاصمة في الأهرامات (3)
  • عرض 8 صورة
    قميص اتحاد العاصمة في الأهرامات (1)
  • عرض 8 صورة
    اتحاد العاصمة يغازل مصر (4)
  • عرض 8 صورة
    اتحاد العاصمة يغازل مصر (3)
  • عرض 8 صورة
    قميص اتحاد العاصمة في الأهرامات (2)
  • عرض 8 صورة
    اتحاد العاصمة يغازل مصر (2)
  • عرض 8 صورة
    اتحاد العاصمة يغازل مصر (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استعان اتحاد العاصمة الجزائري بلقطات من الأماكن الأثرية في مصر وإحدى أغاني أم كلثوم، لإعلان استعداده لمباراة إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد العاصمة الجزائري، إلى القاهرة صباح الخميس، استعدادا لمواجهة الزمالك.

ويحل اتحاد العاصمة ضيفا على الزمالك، في التاسعة مساء غدا السبت، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

فيديو خاص من اتحاد العاصمة الجزائري لمصر

نشر الحساب الرسمي لاتحاد العاصمة الجزائري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لأشهر المناطق في مصر، مثل الأزهر والأهرمات، على أنغام: "سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان.. مصر العشرية المضيافة وجودها في الدنيا إضافة".

ظهر في مقطع الفيديو قميص اتحاد العاصمة الجزائري من أمام تمثال "أبو الهول"، قبل أن تظهر صورة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، على أنغام أم كلثوم.

اقرأ أيضًا:

بالأبيض الكامل.. الزمالك يستعد لمعركة التتويج أمام اتحاد العاصمة

مدرب الزمالك يضع اللمسات النهائية على خطة مواجهة اتحاد العاصمة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

اتحاد العاصمة الجزائري الزمالك الكونفدرالية الأفريقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أم ضلت طريق الرحمة.."غرام": ذبحت عيالي عشان خوفت يطلعوا زي أبوهم| حيثيات
حوادث وقضايا

أم ضلت طريق الرحمة.."غرام": ذبحت عيالي عشان خوفت يطلعوا زي أبوهم| حيثيات
غير مسبوقة.. مفاجأة من ممدوح عباس للاعبي الزمالك حال حصد الكونفدرالية
رياضة محلية

غير مسبوقة.. مفاجأة من ممدوح عباس للاعبي الزمالك حال حصد الكونفدرالية
"رفيق".. تفاصيل أول تطبيق رسمي لخدمة حجاج السياحة المصريين
أخبار مصر

"رفيق".. تفاصيل أول تطبيق رسمي لخدمة حجاج السياحة المصريين
بعد وفاته.. منة بدر تيسير تكشف عن محادثة جمعتها مع محمد حسن الجندي- صور
زووم

بعد وفاته.. منة بدر تيسير تكشف عن محادثة جمعتها مع محمد حسن الجندي- صور
ارتفاع أسعار الأضاحي يسبق الزبائن إلى الأسواق.. والركود سيد الموقف (صور
اقتصاد

ارتفاع أسعار الأضاحي يسبق الزبائن إلى الأسواق.. والركود سيد الموقف (صور

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان