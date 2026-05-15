استعان اتحاد العاصمة الجزائري بلقطات من الأماكن الأثرية في مصر وإحدى أغاني أم كلثوم، لإعلان استعداده لمباراة إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد العاصمة الجزائري، إلى القاهرة صباح الخميس، استعدادا لمواجهة الزمالك.

ويحل اتحاد العاصمة ضيفا على الزمالك، في التاسعة مساء غدا السبت، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

فيديو خاص من اتحاد العاصمة الجزائري لمصر

نشر الحساب الرسمي لاتحاد العاصمة الجزائري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لأشهر المناطق في مصر، مثل الأزهر والأهرمات، على أنغام: "سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان.. مصر العشرية المضيافة وجودها في الدنيا إضافة".

ظهر في مقطع الفيديو قميص اتحاد العاصمة الجزائري من أمام تمثال "أبو الهول"، قبل أن تظهر صورة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، على أنغام أم كلثوم.

