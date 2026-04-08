تقام اليوم الأربعاء الموافق 8 أبريل، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة ليفربول ضد باريس سان جيرمان ضمن مواجهات دوري أبطال أوروبا، ومباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد ضمن مواجهات دوري أبطال أوروبا.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الأربعاء كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء

وادي دجلة ضد فاركو - 5:00 مساء - أون تايم سبورت

غزل المحلة ضد الجونة - 8:00 مساء - أون تايم سبورت

حرس الحدود ضد مودرن سبورت - 8:00 مساء - أون تايم سبورت ماكس

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد - 9:00 مساء - بي إن سبورت 2

باريس سان جيرمان ضد ليفربول - 9:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الأربعاء

الفيحاء ضد الأهلي - 5:55 مساء - ثمانية

الاتحاد ضد نيوم - 8:00 مساء - ثمانية

الهلال ضد الخلود - 8:00 مساء - ثمانية

موعد مباراة الدوري الأوروبي اليوم الأربعاء

سبورتينج براجا ضد ريال بيتيس - 6:45 مساء - بي إن سبورت 3