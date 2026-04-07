هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، أن مواجهة أتلتيكو مدريد لن تكون سهلة، مشيدا بالروح القتالية التي يتمتع بها المنافس، كما أثنى على موهبة اللاعب الشاب لامين يامال، واصفا إياه بـ"المذهل".

ويستضيف برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، مساء الأربعاء، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

تصريحات هانزي فليك

وخلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، تطرق فليك إلى ردود فعل لامين يامال، موضحا أن اللاعب لا يزال في سن صغيرة 18 عاما، ومن الطبيعي أن يشعر بالإحباط في بعض الأحيان، خاصة عند استبداله أو عند عدم التوفيق في إنهاء الهجمات، رغم الجهد الكبير الذي يبذله داخل الملعب.

وأكد دعمه الكامل له، مشيرا إلى أنه يسير في الطريق الصحيح ويتطور داخل بيئة مناسبة، مع ضرورة عدم تضخيم كل تصرف يصدر عنه.

وشدد المدرب الألماني على أهمية التزام الفريق بأسلوبه في اللعب، مع الاستفادة من دعم الجماهير، مؤكدًا أن التعاون بين اللاعبين في الجانبين الهجومي والدفاعي يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق النجاح.

كما أشار إلى قوة أتلتيكو مدريد، موضحًا أنه فريق منظم دفاعيًا ويتميز بالحماس والسرعة، إضافة إلى امتلاكه لاعبين على مستوى عالي، وهو ما يجعل التسجيل في مرماه مهمة صعبة.

وأكد أن المواجهة ستكون مثيرة، خاصة مع وجود مباراة إياب، معربًا عن تطلعه لمواصلة المشوار بعد الوصول إلى هذه المرحلة عن جدارة.

واختتم فليك تصريحاته بالتأكيد على أن فريقه يطمح للتأهل إلى الدور التالي، رغم صعوبة التحدي، مشيرًا إلى أن البطولة تضم فرقًا قوية، لكن برشلونة يسعى لاتخاذ خطوة جديدة نحو تحقيق هدفه.