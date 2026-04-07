دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

21:00

أرسنال

الدوري المصري

سموحة

17:00

إنبي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

20:00

الأهلي

الموعد والقناة والتشكيل المتوقع.. خريطة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ الليلة

كتب : محمد عبد الهادي

01:37 م 07/04/2026



تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب "سانتياجو برنابيو"، حيث يستضيف القمة المرتقبة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

تذاع قمة ريال مدريد وبايرن ميونخ المبكرة عبر قناة بي إن سبورت 1، الحاصلة علي حقوق نقل مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ

حراسة المرمي : أندري لونين.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- دين هويسين- أنطونيو روديجر- ألفارو كاريراس.

وسط الميدان: أوريلين تشواميني- إدواردو كامافينجا- فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: أردا جولر- فينيسيوس جونيور- كيليان مبابي.


تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمي: مانويل نوير

خط الدفاع: جوسيب ستانيشيتش- دايوت أوباميكانو- جوناثان تاه- كونراد لايمر

وسط الملعب: جوشوا كيميش- سيرج جنابري- ألكسندر بافلوفيتش

خط الهجوم: مايكل أوليز- هاري كين- لويس دياز


حكم مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

من المقرر أن يقود مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ الحكم مايكل أوليفر، فيما سيتولى مواطنه جاريد جيليت مهمة حكم تقنية الفيديو (VAR).

