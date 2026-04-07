تقام اليوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ ضمن مواجهات دوري أبطال أوروبا، والأهلي ضد سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء

سموحة ضد إنبي - 5:00 مساء - أون تايم سبورت

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء

ريال مدريد ضد بايرن ميونخ - 9:00 مساء - بي إن سبورت 1

سبورتينج لشبونة ضد أرسنال - 9:00 مساء - بي إن سبورت 2