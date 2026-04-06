أثار وزير الرياضة الكونغولي ديديه بوديمبو، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاته القوية خلال الاحتفال بتأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب الكونغو إلى كأس العالم 2026، بعدما حقق الفوز على حساب نظيره منتخب جامايكا، بنتيجة هدف دون مقابل، في مباراة الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

تصريحات وزير الرياضة الكونغولي

وقال وزير الرياضة الكونغولي، خلال احتفاله بتأهل منتخب بلاده للمونديال: "علينا وعلى كل الجماهير الاستمرار في دعم المنتخب في كأس العالم 2026 والأمر لم يكن سهلا للوصول إلى هذه البطولة".

وأضاف: "كريستيانو رونالدو سيبكي في مباراته الأول بالمونديال، حينما يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية"، في إشارة إلى قدرة منتخب بلاده على تحقيق الفوز على حساب البرتغالي في افتتاح مبارياته بالمونديال.

واختتم بوديمبو تصريحاته: "نسعى للظهور بشكل مشرف في المونديال، نسعى لكتابة تاريخ كبير في المشاركة المقبلة بكأس العالم".

مجموعة الكونغو الديمقراطية في كأس العالم

ويتواجد المنتخب الكونغولي في المجموعة الـ11 ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "البرتغال، أوزباكستان ووكولومبيا".

ويستهل منتخب الكونغو الديمقراطية مبارياته في النسخة المقبلة ببطولة كأس العالم 2026، بمواجهة منتخب البرتغال يوم 17 يونيو المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

