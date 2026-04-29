أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الموافقة على تعديلين مقترحين على القانون، في كأس العالم 2026، منها طرد اللاعبين الذين يغطون أفواههم أثأثناء التحدث إلى الخصوم خلال المواجهات.

تعديلات على القانون في كأس العالم 2026

قال الفيفا، إنه تم اتخاذ القرار خلال اجتماع خاص لمجلس الفيفا في فانكوفر، اليوم، إذ تمت الموافقة على تعديلين مقترحين من قبل الفيفا على القانون.

وذكرت صحيفة بي بي سي، أنه قد يواجه اللاعبون الذين يغادرون الملعب احتجاجًا على قرارات الحكم بطاقة حمراء، وذلك في أعقاب المشاهد المؤسفة التي شهدتها المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية بين المغرب والسنغال.

ففي نهائي كأس الأمم الأفريقية، غادر منتخب السنغال الملعب وعاد إلى غرف الملابس احتجاجاً على ركلة جزاء احتسبت لصالح المغرب.

وتمت الموافقة على كلا التغييرين القانونيين كخيارات اختيارية للمنافسة من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب"، وسيتم اعتمادهما في كأس العالم 2026.

وأصبحت قضية تغطية اللاعبين لأفواههم قضية بارزة في فبراير الماضي، عندما رفع لاعب بنفيكا جيانلوكا بريستياني قميصه أثناء حديثه مع فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

واتُهم اللاعب الأرجنتيني بالإساءة العنصرية، وتم إيقافه مؤقتًا لمباراة واحدة، وبعد تحقيق أجراه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أدين بريستياني بسلوك معاد للمثليين، وتم إيقافه لست مباريات، منها ثلاث مباريات مع وقف التنفيذ.

وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: "إذا قام لاعب بتغطية فمه وقال شيئًا ما، وكان لهذا عواقب عنصرية، فيجب طرده بالطبع، لا بد من وجود افتراض بأنه قال شيئاً ما كان ينبغي ألا يقوله، وإلا لما كان عليه أن يغطي فمه."

وأضاف: "إذا لم يكن لديك ما تخفيه، فلن تخفي فمك عندما تقول شيئًا. هذا كل شيء، بهذه البساطة."

اقرأ أيضًا:

منتخب مصر ينعش خزينة اتحاد الكرة بـ730 مليون جنيه.. ما التفاصيل؟

بينهم ياسر إبراهيم.. موقف ثلاثي الأهلي المصاب من مباراة القمة