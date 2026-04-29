الدوري المصري

مودرن سبورت

20:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

وادي دجلة

20:00

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

22:00

أرسنال

الدوري السعودي

النصر

21:00

أهلي جدة

بسبب العنصرية وأزمة السنغال والمغرب.. فيفا يقر تعديلات صارمة في مونديال 2026

كتب : هند عواد

01:22 ص 29/04/2026

مباراة نهائي أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الموافقة على تعديلين مقترحين على القانون، في كأس العالم 2026، منها طرد اللاعبين الذين يغطون أفواههم أثأثناء التحدث إلى الخصوم خلال المواجهات.

تعديلات على القانون في كأس العالم 2026

قال الفيفا، إنه تم اتخاذ القرار خلال اجتماع خاص لمجلس الفيفا في فانكوفر، اليوم، إذ تمت الموافقة على تعديلين مقترحين من قبل الفيفا على القانون.

وذكرت صحيفة بي بي سي، أنه قد يواجه اللاعبون الذين يغادرون الملعب احتجاجًا على قرارات الحكم بطاقة حمراء، وذلك في أعقاب المشاهد المؤسفة التي شهدتها المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية بين المغرب والسنغال.

ففي نهائي كأس الأمم الأفريقية، غادر منتخب السنغال الملعب وعاد إلى غرف الملابس احتجاجاً على ركلة جزاء احتسبت لصالح المغرب.

وتمت الموافقة على كلا التغييرين القانونيين كخيارات اختيارية للمنافسة من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب"، وسيتم اعتمادهما في كأس العالم 2026.

وأصبحت قضية تغطية اللاعبين لأفواههم قضية بارزة في فبراير الماضي، عندما رفع لاعب بنفيكا جيانلوكا بريستياني قميصه أثناء حديثه مع فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

واتُهم اللاعب الأرجنتيني بالإساءة العنصرية، وتم إيقافه مؤقتًا لمباراة واحدة، وبعد تحقيق أجراه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أدين بريستياني بسلوك معاد للمثليين، وتم إيقافه لست مباريات، منها ثلاث مباريات مع وقف التنفيذ.

وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: "إذا قام لاعب بتغطية فمه وقال شيئًا ما، وكان لهذا عواقب عنصرية، فيجب طرده بالطبع، لا بد من وجود افتراض بأنه قال شيئاً ما كان ينبغي ألا يقوله، وإلا لما كان عليه أن يغطي فمه."

وأضاف: "إذا لم يكن لديك ما تخفيه، فلن تخفي فمك عندما تقول شيئًا. هذا كل شيء، بهذه البساطة."

أحدث الموضوعات

بعد جدل "الطيبات".. عالم أزهري يحسم: هل أكل سيدنا النبي الدجاج والبيض؟
حرب إيران.. قادة الخليج يدينون إجراءات طهران في مضيق هرمز
مسئول بالزراعة: "مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح"
الغرف السياحية: لا قيود على إقامة المرأة بمفردها في الفنادق
هداف الدوري المصري.. من هو علي سليمان نجم كهرباء الإسماعيلية؟
وفاة مختار نوح.. وتشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود
أسعار البنزين والسولار.. متى تبدأ الانخفاض؟ اضغط للتفاصيل
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"