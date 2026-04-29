إعلان

قبل بحث طلب العفو المقدم بشأنه.. فتح قنوات تفاوض في قضايا بنيامين نتنياهو

كتب : وكالات

03:28 ص 29/04/2026

بنيامين نتنياهو وإسحاق هرتسوج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت صحيفة معاريف العبرية، إن مقر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوج، دعا الأطراف المعنية في قضايا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى فتح قنوات تفاوض قبل النظر في طلب العفو المقدم بشأنه.

تأتي هذه الخطوة، التي بادرت بها المستشارة القانونية للرئيس المحامية ميخال تسوك، كمرحلة تمهيدية لاستكشاف إمكانية تقريب وجهات النظر بين الأطراف.

وأوضح بيان صادر عن بيت الرئيس الإسرائيلي، أن الدعوة لا تعني بأي شكل موافقة مسبقة على مواقف الأطراف أو تنازلا عن الخلافات القانونية القائمة، وإنما تهدف فقط إلى اختبار فرص التوصل إلى تفاهمات قبل انعقاد جلسة رسمية لمناقشة طلب العفو.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير بحدوث لقاء غير اعتيادي قبل بدء شهادة نتنياهو، جمع بين القضاة وفريق الدفاع عنه، ما أدى إلى تأخير انطلاق الجلسة وأثار تكهنات داخل الأوساط القانونية بشأن طبيعة هذا الاجتماع، وإمكانية بحث ترتيبات أو حلول خارج الإطار القضائي التقليدي.

وبحسب تقديرات متداولة، فإن كواليس المشهد القضائي تشهد بحث خيارات متعددة، من بينها التوصل إلى تسوية خارج المحكمة، سواء عبر وساطة رسمية أو مسار غير معلن، رغم معارضة سابقة وحالية من جانب النيابة العامة لمثل هذه المبادرات، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسحاق هرتسوز بنيامين نتنياهو رئيس إسرائيل قضايا نتنياهو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد جدل "الطيبات".. عالم أزهري يحسم: هل أكل سيدنا النبي الدجاج والبيض؟
أخبار

بعد جدل "الطيبات".. عالم أزهري يحسم: هل أكل سيدنا النبي الدجاج والبيض؟
جريمة أسرية مأساوية بشبرا الخيمة.. ربة منزل تنهي حياة زوجها طعنًا
أخبار المحافظات

جريمة أسرية مأساوية بشبرا الخيمة.. ربة منزل تنهي حياة زوجها طعنًا
الولايات المتحدة: لن تتهاون مع أي جهة مالية تُسهل معاملات مرتبطة بالنفط
شئون عربية و دولية

الولايات المتحدة: لن تتهاون مع أي جهة مالية تُسهل معاملات مرتبطة بالنفط
"أصعب لحظات حياتي".. رسالة إنسانية مؤثرة من وكيل هاني شاكر
زووم

"أصعب لحظات حياتي".. رسالة إنسانية مؤثرة من وكيل هاني شاكر
بعد جدل نظام الطيبات.. مسئول بالزراعة: مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح
مصراوى TV

بعد جدل نظام الطيبات.. مسئول بالزراعة: مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة مختار نوح.. وتشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود
أسعار البنزين والسولار.. متى تبدأ الانخفاض؟ اضغط للتفاصيل
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"