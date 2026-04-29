قالت صحيفة معاريف العبرية، إن مقر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوج، دعا الأطراف المعنية في قضايا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى فتح قنوات تفاوض قبل النظر في طلب العفو المقدم بشأنه.

تأتي هذه الخطوة، التي بادرت بها المستشارة القانونية للرئيس المحامية ميخال تسوك، كمرحلة تمهيدية لاستكشاف إمكانية تقريب وجهات النظر بين الأطراف.

وأوضح بيان صادر عن بيت الرئيس الإسرائيلي، أن الدعوة لا تعني بأي شكل موافقة مسبقة على مواقف الأطراف أو تنازلا عن الخلافات القانونية القائمة، وإنما تهدف فقط إلى اختبار فرص التوصل إلى تفاهمات قبل انعقاد جلسة رسمية لمناقشة طلب العفو.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير بحدوث لقاء غير اعتيادي قبل بدء شهادة نتنياهو، جمع بين القضاة وفريق الدفاع عنه، ما أدى إلى تأخير انطلاق الجلسة وأثار تكهنات داخل الأوساط القانونية بشأن طبيعة هذا الاجتماع، وإمكانية بحث ترتيبات أو حلول خارج الإطار القضائي التقليدي.

وبحسب تقديرات متداولة، فإن كواليس المشهد القضائي تشهد بحث خيارات متعددة، من بينها التوصل إلى تسوية خارج المحكمة، سواء عبر وساطة رسمية أو مسار غير معلن، رغم معارضة سابقة وحالية من جانب النيابة العامة لمثل هذه المبادرات، وفقا لروسيا اليوم.