لحظة بلحظة.. باريس سان جيرمان 4 - 2 بايرن ميونخ.. انطلاق الشوط الثاني

كتب : محمد عبد الهادي

09:59 م 28/04/2026 تعديل في 11:23 م

باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

يقدم "مصراوي"، لزواره الكرام، متابعة لحظة بلحظة للمواجهة المرتقبة بين فريقي باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: أوباميكانو - جوناثان تاه - جوسيب ستانشيتش - دافيز.

خط الوسط: كيميتش - بافلوفيتش - موسيالا.

خط الهجوم: لويس دياز - أوليز - هاري كين.


تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونخ

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.

خط الدفاع: نونو مينديش، ويليان باتشو، ماركينيوس، أشرف حكيمي.

خط الوسط: فيتينا، جواو نيفيس، وارن زائير إيمري.

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا، عثمان ديمبيلي، ديزيري دوي.

متابعة مباراة باريس وبايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 3: تمريرات للاعبي الفريقين في منتصف ملعب المباراة.

الدقيقة 6: استحواذ وسيطرة من لاعبي بايرن ميونخ بحثًا عن الهدف الأول.

الدقيقة 8: دوري لاعب باريس سان جيرمان يرسل عرضية أرضية من الجانب الأيسر داخل منطقة الجزاء ودفاع بايرن ميونخ يتصدى لها.

الدقيقة 12: حكم المباراة يشهر بطاقة صفراء لصالح ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان.

الدقيقة 16: هاري كين يسجل الهدف الأول لبايرن ميونخ بعد تنفيذ ركلة جزاء بنجاح.

الدقيقة 24: كفاراتسخيليا يسجل هدف التعادل لباريس سان جيرمان بتسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء.

الدقيقة 30: استحواذ لصالح باريس سان جيرمان لتسجيل الهدف الثاني.

الدقيقة 33: جواو نيفيس يسجل الهدف الثاني لباريس سان جيرمان

الدقيقة 41: مايكل أوليز يسجل الهدف الثاني لبايرن ميونخ ويدرك التعادل للبافاري.

الدقيقة 45: الحكم يضيف دقيقة واحدة وقت بدل ضائع

الدقيقة 45+3: ركلة جزاء لصالح باريس سان جيرمان

الدقيقة 45+4: عثمان ديمبلي يسجل الهدف الثالث لباريس سان جيرمان

الدقيقة45 +5: الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول والنتيجة تشير لتقدم باريس بنتيجة 3-2 علي بايرن ميونخ.

الدقيقة 46: انطلاق الشوط الثاني من مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

الدقيقة 47: استحواذ وسيطرة من لاعبي باريس سان جيرمان

الدقيقة 56: كفاراتسخيليا يضيف الهدف الرابع لباريس سان جيرمان والثاني له في المباراة

الدقيقة 58: ديمبلي يضيف الهدف الخامس لباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يعاني بعد أن أصبحت النتيجة 5-2.

