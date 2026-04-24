"المئوية الأولى".. كليان مبابي يسجل ظهورا تاريخيا مع ريال مدريد أمام بيتيس بالدوري

كتب : يوسف محمد

10:02 م 24/04/2026
    كيليان مبابي
    كيليان مبابي
    كليان مبابي (1)
    لحظة تسديدة هدف مبابي
    كيليان مبابي يحتفل بهدفه قبل الإلغاء (1)
    لحظة تسديدة هدف مبابي الملغي
    احتفال مبابي
    كيليان مبابي
    كيليان مبابي من تدريبات ريال مدريد
    كيليان مبابي من تدريبات ريال مدريد1

ظهر النجم الفرنسي كليان مبابي لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، في تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره ريال بيتيس بالدوري الإسباني.

ويلاقي فريق ريال مدريد حاليا نظيره ريال بيتيس، في إطار منافسات الجولة الـ32 ببطولة الدوري الإسباني.

مبابي يسجل ظهوره رقم 100 مع ريال مدريد

وبمشاركة مبابي في مباراة ريال مدريد اليوم أمام بيتيس، يكون سجل ظهوره رقم 100 رفقة الفريق الملكي، منذ الانضمام إليه في يوليو من عام 2024.

وكان النجم الفرنسي انضم للفريق الملكي في يوليو 2024، قادما من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2029.

وخلال 100 مباراة ظهر فيها مبابي بقميص ريال مدريد حتى الآن، تمكن من تسجيل 85 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 73 نقطة جمعهم من 32 مباراة في المسابقة حتى الآن.

