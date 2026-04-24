الدوري المصري

الإسماعيلي

20:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

طلائع الجيش

20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

22:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

22:00

ريال مدريد

"بعد 13 عاما".. تقارير تكشف موقف ريال مدريد من تعيين مورينيو مديرا فنيا للفريق

كتب : يوسف محمد

06:13 م 24/04/2026
    مورينيو مدرب بنفيكا
    مورينيو
    جوزيه مورينيو
    جوزيه مورينيو (2)
    جوزيه مورينيو (1)
    كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز وجوزيه مورينيو (1)

دخل البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق بنفيكا البرتغالي، دائرة اهتمامات ريال مدريد الإسباني لتولي القيادة الفنية للفريق الملكي خلال الفترة المقبلة، خلفا للمدرب ألفارو أربيلوا المدير الفني الحالي للفريق.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة، أن المدرب البرتغالي قريب من العودة لتولي القيادة الفنية للفريق، بعد 13 عاما من فترته السابقة على رأس القيادة الفنية للفريق الملكي.

كواليس مفاوضات ريال مدريد مع جوزيه مورينيو

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن المدرب البرتغالي بات قريبا بشكل كبير من العود لتولي القيادة الفنية للفريق، بداية من الموسم المقبل 2026-2027.

وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن المدير الفني البرتغالي يمكنه الرحيل عن بنفيكا، بعد خوض آخر مباراة مع الفريق في نهاية الموسم الحالي بـ 10 أيام فقط.

وفي السايق ذاته، أكدت إذاعة "كادينا سير"، أن جماهير ريال مدريد تطمح في أن يتولى مورينيو القيادة الفنية للفريق، لإعادة الانضباط بشكل كبير وعدم منح اللاعبين الكثير من السلطات داخل الفريق.

كما أوضحت الصحيفة، أن فريق ريال مدريد لم يعد فريقا مميزا وكبيرا في أوروبا، إلا بعد تولي مورينيو القيادة الفنية له في فترة الأولى بالنادي، وأن الفريق جنى ثمار نجاح مورينيو بعد رحيله، حيث نجح في التتويج بأكثر من نسخة في دوري أبطال أوروبا.

أرقام مورينيو مع ريال مدريد في فترته الأولى

وكان مورينيو تولى القيادة الفنية لريال مدريد، في فترته الأولى في نوفمبر من 2010 حتى يونيو 213.

وقاد مورينيو الفريق الملكي خلال 3 سنوات، في 178 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 127 مباراة، تلقى الهزيمة في 23 مباراة وحضر التعادل في 28 مباراة بكافة البطولات.

وتوج مورينيو مع ريال مدريد بـ 3 ألقاب، بواقع لقب لكل من، الدوري الإسباني، كأس إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

أقرأ أيضًا:

من التأسيس للتحدي بحفل "أم كلثوم".. الأهلي في مواجهة الإنجليز

أصيب خلال لقاء الزمالك.. لاعب بيراميدز يجري عملية جراحية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم تاتليس يحرم أولاده من الميراث ويتركها للدولة.. تعرف على التفاصيل
إبراهيم تاتليس يحرم أولاده من الميراث ويتركها للدولة.. تعرف على التفاصيل
10 متهمين و9 أحداث.. القبض على عصابة "الكاتعة" في القاهرة
أحمد كريمة عن "نظام الطيبات": التحليل والتحريم في الأكل والشرب بيد الله
غياب 6 لاعبين.. ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الأهلي
"معادلة رونالدو".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام كريستال بالاس
عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية
الرئيس السيسي: ضرورة تطبيق شامل وغير انتقائي لمنع الانتشار النووي في المنطقة
سلام بقوة السلاح.. لماذا هندست واشنطن محادثات مرحلية بين لبنان وإسرائيل؟