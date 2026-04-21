السفير البرازيلي في مصر يستقبل خوان بيزيرا لاعب الزمالك

استقبل السفير في مصر باولينو فرانكو دي كارفاليو نيتو، مواطنه خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

سفير البرازيل يستقبل خوان بيزيرا

نشر الحساب الرسمي لسفارة البرازيل، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا من زيارة بيزيرا، وكتب: "سفير البرازيل واللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، وتسهم نماذج مثله في تعزيز العلاقات بين البرازيل ومصر وترسيخ الصورة الإيجابية التي تحظى بها البرازيل لدى المصريين".

خوان بيزيرا مع الزمالك

انضم خوان بيزيرا إلى الزمالك، في أغسطس 2025، وخاض مع الفريق 36 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 10 آخرين.

وقاد بيزيرا الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعد هدفه في شباك شباب بلوزداد الجزائري بلقاء الذهاب، وانتهاء مباراة الإياب بالتعادل السلبي 0-0.

