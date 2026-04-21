مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
21:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
21:30

ألافيس

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
21:00

كومو

جميع المباريات

السفير البرازيلي في مصر يستقبل خوان بيزيرا لاعب الزمالك

كتب : هند عواد

06:40 م 21/04/2026

سفير البرازيل يستقبل خوان بيزيرا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل السفير في مصر باولينو فرانكو دي كارفاليو نيتو، مواطنه خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

نشر الحساب الرسمي لسفارة البرازيل، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا من زيارة بيزيرا، وكتب: "سفير البرازيل واللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، وتسهم نماذج مثله في تعزيز العلاقات بين البرازيل ومصر وترسيخ الصورة الإيجابية التي تحظى بها البرازيل لدى المصريين".

انضم خوان بيزيرا إلى الزمالك، في أغسطس 2025، وخاض مع الفريق 36 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 10 آخرين.
وقاد بيزيرا الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعد هدفه في شباك شباب بلوزداد الجزائري بلقاء الذهاب، وانتهاء مباراة الإياب بالتعادل السلبي 0-0.

السفير البرازيلي خوان بيزيرا الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زووم

أخبار مصر

اقتصاد

شئون عربية و دولية

اقتصاد

أخبار

المزيد

