شهدت مواجهة إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بين أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة، حالة من الفوضي على ملعب المسيرة الخضراء نتيجة لأعمال الشغب والاقتحام من جانب بعض الجماهير.

وحدثت الفوضي إثر دخول أعداد من أنصار الفريق المغربي إلى أرضية الملعب، مما تسبب في اشتباكات وتوترات دفعت الأجهزة المنظمة إلى التدخل السريع لاحتواء الموقف.

ومع تصاعد الأحداث، فضل طاقم التحكيم ومراقب المباراة تأجيل انطلاق المواجهة حفاظاً على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية، في وقت الذي غادر فيه أيضاً لاعبى الفريق الجزائري أرضية الملعب إلى غرف الملابس.

ومن المنتظر أن ترفع تقارير رسمية من مراقب المباراة والجهات الأمنية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من أجل البت في مصير اللقاء واتخاذ ما يلزم من قرارات انضباطية.

موعد النهائي أمام الزمالك

وفي سياق متصل يحظى اللقاء بمتابعة واسعة خاصة من قب جماهير الزمالك، وذلك بعدما حجز الأبيض بالفعل بطاقة التأهل إلى النهائي على حساب شباب بلوزداد الجزائري وينتظر تحديد منافسه في المباراة الختامية.

وكان أولمبيك آسفي نجح في إقصاء الوداد الرياضي، فيما دخل اتحاد العاصمة المواجهة بطموح تعزيز خبرته القارية وخطف بطاقة التأهل من خارج الديار.

ومن المقرر أن يقام نهائي البطولة بنظام الذهاب والإياب، يومي 9 و16 مايو المقبل.

نتيجة مباراة الذهاب

والجدير بالذكر أن أولمبيك آسفي عاد من مباراة الذهاب بنتيجة التعادل السلبي خارج ملعبه أمام اتحاد العاصمة.